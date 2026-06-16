Chính trị

Thông tin nghị trường sinh động, dễ tiếp cận trên Báo SGGP Online

SGGP

Báo SGGP phối hợp Cổng Thông tin điện tử HĐND TPHCM tổ chức chuyên mục truyền thông đa phương tiện trên SGGP Online, gồm các sản phẩm Podcast, Longform và Infographic.

Mục “Tiêu điểm trong tuần” (Podcast) sẽ tóm tắt, khái quát các hoạt động trọng tâm, các quyết sách kịp thời của Thường trực HĐND TPHCM trong tuần, được phát hành vào chiều tối thứ Hai hàng tuần; Tiểu phẩm Podcast “Nhịp cầu cử tri” đề cập đến những câu chuyện đời sống, những trăn trở gắn liền với cuộc sống thường nhật của người dân được chuyển thể sinh động dưới dạng tiểu phẩm phát thanh, phát hành vào sáng thứ bảy hàng tuần. Đặc biệt, chuyên mục sẽ mang đến câu trả lời trực tiếp, thấu đáo từ các cơ quan chức năng đối với từng kiến nghị của cử tri.

Các sản phẩm Longform và Infographic sẽ chuyển tải những nội dung trọng tâm của các kỳ họp HĐND TPHCM, các nghị quyết mới bằng đồ họa và hình thức trình bày trực quan, giúp bạn đọc dễ theo dõi.

Mời bạn đọc quét mã QR để trải nghiệm nội dung trên không gian số của Báo SGGP.

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BÁO SGGP

Từ khóa

HĐND TPHCM Longform Podcast Infographic Tiêu điểm Nhịp cầu Không gian số Khái quát Tóm tắt Tiểu phẩm

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