Thông tin nghị trường sinh động, dễ tiếp cận trên Báo SGGP Online

Mục “Tiêu điểm trong tuần” (Podcast) sẽ tóm tắt, khái quát các hoạt động trọng tâm, các quyết sách kịp thời của Thường trực HĐND TPHCM trong tuần, được phát hành vào chiều tối thứ Hai hàng tuần; Tiểu phẩm Podcast “Nhịp cầu cử tri” đề cập đến những câu chuyện đời sống, những trăn trở gắn liền với cuộc sống thường nhật của người dân được chuyển thể sinh động dưới dạng tiểu phẩm phát thanh, phát hành vào sáng thứ bảy hàng tuần. Đặc biệt, chuyên mục sẽ mang đến câu trả lời trực tiếp, thấu đáo từ các cơ quan chức năng đối với từng kiến nghị của cử tri.

Các sản phẩm Longform và Infographic sẽ chuyển tải những nội dung trọng tâm của các kỳ họp HĐND TPHCM, các nghị quyết mới bằng đồ họa và hình thức trình bày trực quan, giúp bạn đọc dễ theo dõi.

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