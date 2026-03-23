Thót tim cảnh 2 nữ sinh vượt rào chắn đường sắt trước đoàn tàu đang tới

Đoạn clip ghi lại cảnh 2 bạn nữ đi xe đạp điện bất chấp nguy hiểm, vượt qua rào chắn đường sắt khi đoàn tàu đang lao tới. Sự việc được cho là xảy ra tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.

Clip ghi lại diễn biến sự việc

Tối 23-3, ông Dương Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, cho biết địa phương đã nắm được thông tin về đoạn clip do người dân đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh 2 bạn nữ, nghi là học sinh, đi xe đạp điện vượt qua rào chắn đường sắt trên địa bàn. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc để tiếp tục có biện pháp tuyên truyền, xử lý, giáo dục phù hợp.

Trước đó, chiều 23-3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip từ camera hành trình của một ô tô ghi lại cảnh 2 bạn nữ đi xe đạp điện vượt rào chắn đường sắt khi đoàn tàu đang đến gần. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 13 giờ 39 phút cùng ngày tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, đoạn qua thôn 8, xã Phúc Trạch.

Thời điểm này, 2 bạn nữ đi xe đạp điện, trong đó người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, đi từ phía sau vượt lên ô tô gắn camera hành trình. Khi đến khu vực giao cắt, dù rào chắn đã hạ xuống, đèn tín hiệu đường sắt bật sáng và đoàn tàu ở gần đã kéo còi liên tục, nhiều phương tiện khác vẫn chấp hành dừng lại chờ tàu đi qua.

Tuy nhiên, 2 bạn nữ đã bất ngờ lách qua rào chắn để băng qua đường sắt trong sự lo lắng của những người chứng kiến. Chỉ ít giây sau, đoàn tàu hàng lao nhanh qua khu vực này.

Đoàn tàu lao tới ngay sau khoảnh khắc 2 bạn nữ vượt rào chắn. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc trước ý thức tham gia giao thông của 2 bạn nữ. Nhiều ý kiến cho rằng cả hai rất may mắn khi thoát nạn trong gang tấc, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, mời phụ huynh và các em lên làm việc để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, răn đe, tránh hậu quả đáng tiếc.

Tin liên quan Khởi tố vụ án tài xế container vượt rào chắn đường sắt gây tai nạn với tàu SE8

DƯƠNG QUANG