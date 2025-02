Thủ đô nước Bỉ siết chặt an ninh sau một loạt vụ xả súng

An ninh đang được siết chặt tại thủ đô Brussels của Bỉ sau một loạt vụ xả súng gây rúng động trong tuần này khiến 1 người thiệt mạng.

Binh sĩ Bỉ tuần tra trên đường phố Brussels. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Theo đó, các sĩ quan an ninh liên bang sẽ được triển khai tại quận Anderlecht, tăng cường tuần tra tại các nhà ga tàu điện ngầm và các khu vực có nguy cơ cao sau các vụ việc liên quan đến những người đàn ông có vũ trang.

Trong số những vụ xả súng ở Brussels trong tuần này đáng chú ý có vụ nổ súng bên ngoài một ga tàu điện ngầm. Các nhân chứng nghe thấy tiếng súng vào khoảng 6 giờ sáng 5-2 (giờ địa phương) bên ngoài ga tàu điện ngầm gần trung tâm thành phố.

Một đoạn video giám sát do đài truyền hình RTBF thu được cho thấy 2 đối tượng đeo mặt nạ mang theo súng trường tự động bên ngoài tàu điện ngầm, trong đó ít nhất 1 người đã nổ súng liên tục. May mắn không có ai bị thương trong vụ việc này.

Với dân số hơn 1 triệu người và lưu lượng giao thông hàng ngày đông đúc, thủ đô Brussels của Bỉ đang phải đối mặt với những thách thức an ninh gia tăng. Tháng 3-2024, chính quyền Brussels đã xác định 15 "điểm nóng" về an ninh do tội phạm hoành hành.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Quintin đã đề xuất sáp nhập 6 khu vực cảnh sát địa phương của Brussels. Đề xuất này đã được chính phủ liên bang ủng hộ, nhưng vấp phải sự phản đối của các thị trưởng thành phố.

Phát biểu họp báo ngày 7-2, Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Annelies Verlinden đã kêu gọi hợp tác quốc tế để giải quyết khẩn cấp tình trạng buôn bán vũ khí và ma túy của các băng đảng.

Theo TTXVN