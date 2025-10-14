Thủ đoạn che giấu sai phạm về môi trường của một số doanh nghiệp

Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội thông tin, quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1980; trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) điều hành Công ty cổ phần công nghiệp môi trường Việt Nam (trụ sở tại xã Hoài Đức, TP Hà Nội) được Sở Y Tế, TP Hà Nội cấp phép quan trắc môi trường lao động.

Tuy nhiên, đối tượng Giang đã cấu kết với chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (có yếu tố nguy hại, độc hại, tổ chức có người lao động làm việc trong điều kiện tiếp xúc với yếu tố nguy cơ độc hại…) có kết quả quan trắc môi trường lao động không đạt để chỉnh sửa số liệu về ngưỡng đạt chuẩn nhằm che dấu sai phạm trong lĩnh vực môi trường lao động và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý.

Cụ thể, trong quá trình đo đạc thực tế, Nguyễn Trường Giang chỉ đạo cho nhân viên Công ty môi trường Việt Nam bỏ qua một số khu vực cần quan trắc, không tiến hành đo đạc một số chỉ tiêu nhằm cắt bớt thời gian thực hiện, bỏ qua việc đo đạc các chỉ số độc hại và tự điền thêm số liệu khống ở những điểm (khu vực), chỉ tiêu không đo đạc dẫn đến làm sai lệch báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động tại các đơn vị.

Cùng với đó, Giang câu kết với Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1988, trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hiện là Giám đốc Công ty cổ phần hiệu chuẩn Vitech) để mua các tem và giấy chứng nhận hiệu chuẩn khống (các thiết bị quan trắc được cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn và dán “tem hiệu chuẩn” nhưng thực tế không được kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ theo quy định), dẫn đến kết quả phân tích của thiết bị quan trắc không phản ánh đúng thực trạng ô nhiễm môi trường.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội thông tin tại hội nghị. Ảnh: GIA KHÁNH

Trong vụ án, bản thân đối tượng Nguyễn Hoài Nam đã bán hơn 5.000 tem khống và giấy chứng nhận hiệu chuẩn khống cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, Nam còn câu kết với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực hiệu chuẩn, tạo hội nhóm trên không gian mạng để lập đường dây bán tem khống, giấy chứng nhận hiệu chuẩn khống trên toàn quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 người về cùng hành vi "Giả mạo trong công tác".

