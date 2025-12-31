Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Đà Nẵng công bố Quyết định sáp nhập các ban quản lý dự án

Sáng 31-12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trao Quyết định sáp nhập các ban quản lý dự án
Theo Quyết định, sáp nhập Ban Quản lý đầu tư xây dựng Quảng Nam vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp nhận ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng vào làm công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Minh Huy và ông Nguyễn Văn Thường nhận quyết định bổ nhiệm

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Minh Huy cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng

Hội nghị cũng công bố 8 Quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bổ nhiệm các Phó Giám đốc các Ban Quản lý dự án.

Điều động ông Trần Cảnh Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam đến Ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý này.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Lam, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng Quảng Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Các Phó Giám đốc các Ban Quản lý dự án nhận Quyết định bổ nhiệm

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Lâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng Quảng Nam giữ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý đầu tư xây dựng Quảng Nam giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng Quảng Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Bổ nhiệm bà Phan Thị Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng Quảng Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Bổ nhiệm ông Trần Duy Phúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng Quảng Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Các quyết định có thời hạn 5 năm.

XUÂN QUỲNH

Nguyễn Minh Huy Trần Cảnh Hà Đỗ Thanh Lâm Trần Duy Phúc Công trình giao thông Nguyễn Văn Thường Ban Quản lý dự án Nguyễn Hồng Lam Hạ tầng kỹ thuật

