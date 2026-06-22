Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Ngày 22-6, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm, trở thành thủ tướng thứ 6 rời nhiệm sở trong 10 năm qua tại Vương quốc Anh.

Trong một tuyên bố được đưa ra bên ngoài văn phòng và nơi ở chính thức tại số 10 phố Downing ở London, ông Starmer cho biết quá trình lựa chọn lãnh đạo mới của Công đảng sẽ được khởi động vào tháng 7 tới. Ông sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi có người kế nhiệm, dự kiến nhậm chức vào tháng 9.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Getty Images

Tuyên bố từ chức được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham của Công đảng Anh giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung lịch sử ngày 19-6 với gần 55% trong số 45.510 phiếu bầu, đảm bảo một ghế trong quốc hội.

Ông Nigel Farage, lãnh đạo đảng Cải cách Anh cực hữu, chống nhập cư, đã kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử ngay sau khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức.

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KHÁNH HƯNG