Thế giới

Ceuta vẫn "thất thủ" sau làn sóng di cư

SGGPO

Chính quyền vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha tiếp tục chật vật ứng phó với hàng ngàn người di cư còn ở lại sau làn sóng vượt biên ồ ạt hồi tuần trước.

Hàng ngàn thanh niên Morocco đã đổ về biên giới giữa Castillejos (Morocco) và Ceuta. Ảnh: EFE
Hàng ngàn thanh niên Morocco đã đổ về biên giới giữa Castillejos (Morocco) và Ceuta. Ảnh: EFE

Tây Ban Nha cho biết khoảng 69.500 người di cư đã trở về Morocco trong 4 ngày qua, cao hơn ước tính ban đầu khoảng 50.000 người đến Ceuta hôm 30-7.

Tuy nhiên, đài truyền hình Telecinco dẫn lời lãnh đạo thành phố Ceuta Juan Jesus Vivas cho biết, đến ngày 3-8 vẫn còn từ 3.000 đến 5.000 người di cư ở lại. Hai trung tâm tiếp nhận người di cư của thành phố đã quá tải, trong khi hàng trăm người dựng lều trên bãi biển.

Ông Alberto Gaitan, một quan chức địa phương, cho biết thành phố đang xử lý 862 trường hợp trẻ vị thành niên. Đây là nhóm được hưởng sự bảo vệ pháp lý đặc biệt và không bị trục xuất.

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Lực lượng an ninh Morocco giám sát khu vực hàng rào ngăn cách Ceuta với Morocco. Ảnh : EFE

Trong bối cảnh đó, cuộc họp Hội đồng Tư pháp và Nội vụ EU, dự kiến diễn ra ngày 4-8, được kỳ vọng sẽ đạt thống nhất về một cơ chế phản ứng chung mang tính ràng buộc trước các tình huống khẩn cấp tại biên giới ngoài của EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng, cuộc họp là cơ hội rút ra bài học từ vụ việc Ceuta. Bà nhấn mạnh, thách thức từ tình trạng nhập cư bất hợp pháp đòi hỏi “một phản ứng chung của châu Âu, hành động thống nhất và tinh thần đoàn kết”.

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KHÁNH HƯNG

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Ceuta Tây Ban Nha làn sóng di cư

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