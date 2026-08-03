Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Ngày 3-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố eo biển Hormuz chưa thể mở lại nếu chỉ dựa trên việc Iran và Oman đạt đồng thuận về tuyến hàng hải an toàn.

Bản đồ eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Theo kênh Al Jazeera, trả lời báo giới tại thủ đô Tehran, ông Esmaeil Baghaei xác nhận Tehran và Muscat đang đàm phán nhằm thiết lập một tuyến hàng hải tạm thời và an toàn qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định Iran chưa đàm phán với Mỹ.

Ông Esmaeil Baghaei nhấn mạnh việc thống nhất tuyến lưu thông chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là Mỹ phải chấm dứt tấn công Iran. Các vấn đề liên quan giữa hai bên được xem xét ở những giai đoạn tiếp theo, tùy tình hình.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo đàm phán với Oman về eo biển Hormuz đã bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn như trước chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel hồi tháng 2.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đàm phán với Iran sẽ diễn ra vào chiều 3-8 (giờ địa phương). Theo ông Donald Trump, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar đã kiến nghị Washington hủy bỏ các đợt không kích lên kế hoạch từ trước do cho rằng hai bên sắp đạt được một thỏa thuận.

PHƯƠNG NAM