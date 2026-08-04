Thế giới

25 bang kiện chính quyền liên bang Mỹ về chính sách thuế quan mới

SGGPO

Ngày 3-8, liên minh gồm 25 bang của Mỹ đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế, cho rằng các mức thuế nhập khẩu mới do Nhà Trắng ban hành là trái luật và vượt quá thẩm quyền của Tổng thống.

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Truyền thông Mỹ đưa tin về sự kiện. Ảnh: CNBC

Theo truyền thông Mỹ, 25 bang cho rằng chính quyền đã sử dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để áp thuế từ 10-12,5% đối với hàng hóa từ 59 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU), với lý do các đối tác thương mại chưa ngăn chặn hiệu quả hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Các bang cáo buộc đây chỉ là cơ sở pháp lý mới nhằm thay thế các mức thuế đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ hồi tháng 2.

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Tàu hàng Trung Quốc cập cảng ở Mỹ. Ảnh: South China Morning Post

Tổng chưởng lý bang New York Letitia James nhận định chính quyền đang tìm cách khôi phục các hàng rào thuế quan từng bị tuyên vô hiệu, đồng thời cho rằng chính sách này sẽ làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.

Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định các mức thuế mới được ban hành đúng quy định, nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng khỏi tình trạng sử dụng lao động cưỡng bức.

Đây là vụ kiện mới nhất liên quan đến chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau khi Tòa án Tối cao phán quyết hồi đầu năm rằng Tổng thống không thể sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp đặt các mức thuế quan trên diện rộng, chính quyền chuyển sang sử dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 làm cơ sở pháp lý cho chính sách thuế mới.

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HẠNH CHI

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Đạo luật Thương mại IEEPA Tòa án Tối cao Hàng rào thuế quan Liên minh châu Âu Tàu hàng Mức thuế Cập cảng Áp thuế thuế quan Mỹ

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