Thủ tướng khen việc phát hành hóa đơn điện tử xăng dầu theo từng lần bán

Thủ tướng khen ngợi việc thực hiện thành công phát hành hóa đơn điện tử xăng dầu theo từng lần bán

Thủ tướng cho rằng, sau gần 5 tháng triển khai, đã cơ bản thực hiện thành công phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia theo chủ trương chung của Chính phủ. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp và các cơ quan liên quan đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện có hiệu quả hóa đơn điện tử và đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đến ngày 31-3-2024, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử cho người mua hàng nếu không sẽ bị rút giấy phép hoạt động.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, đến ngày 2-4, toàn quốc đã có 15.931/15.935 cửa hàng đã thực hiện xuất hóa đơn bán hàng cho người dân, đạt 96,99%, hoàn thành kế hoạch trong vòng mấy tháng thay vì 2 năm. Hiện chỉ còn 4 cửa hàng ở vùng sâu vùng xa chưa thực hiện, theo kế hoạch, trong vài ngày tới sẽ hoàn thành lắp đặt để đạt đủ 100% các cửa hàng xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Việc thực hiện này sẽ giúp quản lý chặt chẽ hơn mặt hàng xăng dầu, tạo điều kiện tăng cường quản trị lĩnh vực xăng dầu, chống gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Một trong những lý do việc triển khai sớm hoàn thành là nhờ hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phát triển cùng với việc triển khai đồng bộ Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" do Bộ Công an chủ trì đã thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Các doanh nghiệp xăng dầu cũng đã đầu tư thích đáng cải tiến công nghệ tại các cây xăng.

Với kinh nghiệm này, thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục tham mưu, hỗ trợ Chính phủ trong việc quản lý chặt chẽ thương mại điện tử và triển khai hoá đơn điện tử với các hoạt động dịch vụ.

Cũng theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đến nay, toàn bộ các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cơ bản đã thực hiện 100% hóa đơn điện tử. Cơ quan thuế cũng đã có nền tảng công nghệ lưu giữ 7,5 tỷ giao dịch của người dân và doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay.

PHAN THẢO