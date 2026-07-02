Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại

Sáng 2-7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân sơ kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Phan Văn Giang đến dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cả trước mắt và lâu dài; báo cáo Bộ Chính trị ban hành và kịp thời triển khai kết luận về đề án điều chỉnh tổ chức, biên chế ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp được quan tâm xây dựng, củng cố, tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc; việc điều chỉnh tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí, trang bị chặt chẽ, đúng quy định; huấn luyện, diễn tập, đào tạo, hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Toàn quân kết hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, cửa khẩu, nội địa, không gian mạng; hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tăng cường chỉ huy, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai quyết liệt hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách - xã hội, các chương trình, phong trào, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống thiết thực, ý nghĩa.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; xung đột quân sự có nhiều thay đổi về phương thức tác chiến với sự xuất hiện ngày càng rộng rãi của công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, phương tiện không người lái, tác chiến mạng và các loại vũ khí mới. An ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động sâu rộng đến môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong bối cảnh đó, Việt Nam phải vừa giữ vững độc lập, tự chủ, vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời duy trì môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Chính sách đúng đắn phải đi đôi với năng lực đủ mạnh; độc lập tự chủ phải đi cùng thực lực tự cường về quốc phòng, ngoại giao, kinh tế và công nghệ.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng quân đội đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với nhiều kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại; chủ động dự báo, nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và thích ứng với yêu cầu tác chiến mới. Tập trung bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, không gian mạng, hạ tầng chiến lược; xây dựng phòng thủ quân khu, các khu vực phòng thủ vững chắc trong điều kiện mới, đồng bộ với cơ chế lãnh đạo và tổ chức quân sự địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường hiệu quả đối ngoại quốc phòng, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác, góp phần nâng cao vị thế đất nước. Trong đó, tập trung làm chủ công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng chiến lược để bảo đảm năng lực ứng phó trong mọi tình huống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc thực hiện tốt công tác chính sách và tổ chức chu đáo, trang trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ và đặc biệt là thực hiện kế hoạch và chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu thập thông tin và xác định danh tính liệt sĩ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của các cấp, các ngành, nhất là Bộ Quốc phòng và cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

TRẦN BÌNH