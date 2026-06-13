TPHCM cần được trao cơ chế vượt trội để thử nghiệm công nghệ mới

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân chúc mừng TPHCM lần đầu tiên vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu. Theo Bộ trưởng, đây là một dấu mốc quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn: đưa TPHCM trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á.

Sáng 13-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu định hướng tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ đã trao đổi về những nội dung TPHCM kiến nghị. Trong đó, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân chúc mừng TPHCM lần đầu tiên vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu. Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, đây là một dấu mốc quan trọng; đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn: đưa TPHCM trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á.

Trong kỷ nguyên công nghệ, năng lực cạnh tranh của một thành phố không chỉ được quyết định bởi nguồn vốn hay hạ tầng mà còn phụ thuộc vào ba yếu tố cốt lõi: thể chế vượt trội, công nghệ chiến lược và nguồn nhân lực xuất sắc. TPHCM phải giữ vị trí trung tâm khởi nghiệp hàng đầu cả nước và cũng là nơi công nghệ mới được nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng sớm, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ nhân tài hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bộ trưởng Bộ KH-CN đề nghị, trong ngắn hạn, TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME); hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng thiết yếu như hóa đơn điện tử, kế toán số, quản trị khách hàng, chữ ký số và các công cụ AI phục vụ bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Thành phố xây dựng mạng lưới chuyên gia đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá thực trạng, lựa chọn giải pháp phù hợp và tổ chức triển khai, tránh tình trạng chỉ tập trung đào tạo lý thuyết. Đồng thời, nghiên cứu các gói hỗ trợ quy mô phù hợp cho dự án ứng dụng AI, tự động hóa quy trình, thương mại điện tử và quản trị dữ liệu.

Về lâu dài, TPHCM cần được trao cơ chế vượt trội để thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới và chính sách mới. Trong khi nhiều đô thị cạnh tranh bằng vị trí địa lý, hạ tầng, TPHCM phải cạnh tranh bằng thể chế và tốc độ đổi mới.

TPHCM tập trung phát triển các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng và dữ liệu lớn. Đây sẽ là nơi hội tụ các nhà khoa học, doanh nghiệp và quỹ đầu tư để biến kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, doanh nghiệp và ngành công nghiệp mới.

Bộ trưởng Bộ KH-CN cho rằng, để xây dựng TPHCM trở thành trung tâm đào tạo, thu hút và phát triển nhân tài công nghệ của khu vực, Đại học Quốc gia TPHCM cùng các trường đại học, viện nghiên cứu cần được giao sứ mệnh đào tạo đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhà khoa học đạt trình độ quốc tế. Thành phố cũng cần có cơ chế đủ sức cạnh tranh để thu hút các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và doanh nhân đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới đến làm việc, nghiên cứu và khởi nghiệp.

VĂN MINH - NGÔ BÌNH - MAI HOA