Thủ tướng: Mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tạo nên khí thế mới, động lực mới

Hiện cả nước đang chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng với khí thế sôi nổi, là động lực phát triển mới của dân tộc. Do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tạo nên khí thế mới, động lực mới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc, chiều 9-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 9-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Cùng dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan cùng 270 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tập đoàn, tổng công ty, hiệp hội, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đề nghị sớm trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển doanh nghiệp Nhà nước; tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, với việc mạnh dạn giao việc cho các doanh nghiệp, đặc biệt có cơ chế đặt hàng doanh nghiệp tư nhân; giải quyết, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tồn đọng để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh; nền hành chính, đặc biệt là những cán bộ, viên chức trực tiếp giải quyết công việc, thể hiện rõ hơn nữa tinh thần kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp, người dân…

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho rằng, hiện tại, các doanh nghiệp trong nước đang rất nỗ lực đầu tư, mở rộng sản xuất, sẵn sàng tham gia vào các chương trình quốc gia như xây dựng nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng, nhà ở cho công nhân, sinh viên…

Ông Trần Đình Long mong Chính phủ có thêm cơ chế đặt hàng, đấu thầu minh bạch và ưu tiên hàng Việt trong các dự án này, điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân mong muốn Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Thân cũng kiến nghị Chính phủ cần quyết liệt khai thông các dự án bất động sản và các dự án năng lượng đã nằm trong quy hoạch nhưng đang bị ngưng trệ do thủ tục hành chính để giải phóng nguồn lực cho xã hội và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc, chiều 9-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong kết quả chung của đất nước, có đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cũng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta cần tiếp tục phát huy tinh thần tự tin, tự hào, tự lực, tự chủ để bước những bước dài hơn, "vươn xa ra biển, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời", đây là sự nghiệp lớn lao của Đảng, của toàn dân nhưng lực lượng doanh nhân phải đóng vai trò tiên phong, nòng cốt, gương mẫu đi đầu. Muốn vậy, phải đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, cùng với kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng.

Thủ tướng cũng mong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn đứng vững trên đôi chân của mình, phấn đấu tăng trưởng ở mức cao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước và cùng nhau đi lên, cùng phát triển, cùng hưởng thụ thành quả, để người dân được hưởng ấm no, hạnh phúc thực sự. Chính phủ cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần là kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, trong đó có doanh nghiệp và doanh nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc, chiều 9-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cho biết rất hoan nghênh các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp và sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hiện thực hóa theo định hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh.

"Thể chế chưa thông thoáng thì phải làm cho thông thoáng bằng được; không có hạ tầng thông suốt thì không thể phát triển được; và quản trị thì phải thông minh, không còn cách nào khác", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chính phủ đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, có thành tích xuất sắc.

