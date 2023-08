Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu trước tháng 12-2025

Kiểm tra tiến độ thi công Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án trước tháng 12-2025.

Ngày 13-8, trong chương trình công tác tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dâng hương, viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; thị sát Dự án nâng cấp quốc lộ 30 đoạn qua TP Cao Lãnh, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu; thăm Nhà máy xay xát, chế biến gạo của Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam...

Đến dâng hương, viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở phường 4, TP Cao Lãnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao, đạo đức và nhân cách cao cả của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, một tấm gương hiếu học, nhà nho giàu lòng yêu nước, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thăm Nhà máy xay xát, chế biến gạo của Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam (VINARICE) ở Cụm công nghiệp Trường Xuân, huyện Tháp Mười, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương công ty đã đầu tư cơ sở sản xuất chất lượng cao với dây chuyền thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo ở địa phương và cả nước.

Thủ tướng cũng đến thăm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi (xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười). Tại đây, Thủ tướng biểu dương Hợp tác xã đã đi đầu trong sản xuất liên kết sản xuất giống và lúa hàng hóa, sản xuất lúa theo tiêu chuẩn lúa gạo bền vững (SRP), tuân thủ 41 tiêu chuẩn quy định. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Hợp tác xã tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm khai thác hiệu quả kiến thức khoa học, kết nối nhanh chóng, kịp thời giữa sản xuất với thị trường.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1; Dự án nâng cấp quốc lộ 30 đoạn thành phố Cao Lãnh (tuyến tránh TP Cao Lãnh). Đối với dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, Thủ tướng nhấn mạnh dự án có ý nghĩa quan trọng, kết nối với các trục chính như: Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Cao Lãnh - Vàm Cống và Lộ Tẻ Rạch Sỏi. Thủ tướng yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, đảm bảo an toàn lao động và cố gắng hoàn thành dự án trước tháng 12-2025.

>>> Một số hình ảnh Thủ tướng làm việc tại Đồng Tháp: