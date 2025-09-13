Ngày 13-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Ngân hàng - Tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng. Đến tháng 12-2024, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, HĐND tỉnh bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 9-2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XV, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 8-9 vừa qua, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vừa ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (Phó Trưởng Ban Thường trực); Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành; Bộ Tài chính là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

LÂM NGUYÊN