Người độc thân đang nuôi con nhỏ có thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng có thể được mua nhà ở xã hội

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi các quy định về phát triển, quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, người độc thân có thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng có thể được mua NƠXH (quy định cũ là 15 triệu đồng).

Quy định mới tháo gỡ nhiều vướng mắc cho cả chủ đầu tư và người có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội

Dự thảo Nghị định (đã được Bộ Xây dựng hoàn thiện, gửi Bộ Tư pháp thẩm định) tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP (về phát triển và quản lý NƠXH) và Nghị định số 103/2024/NĐ-CP (về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Theo dự thảo, điều kiện để được mua, thuê mua NƠXH bao gồm người độc thân có thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng (quy định cũ là 15 triệu đồng); người độc thân đang nuôi con nhỏ có thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng (đây là quy định bổ sung mới); hộ gia đình (cả vợ và chồng) có tổng thu nhập không quá 40 triệu đồng/tháng (quy định cũ là 30 triệu đồng).

Về cơ quan xác nhận điều kiện thu nhập cho người lao động tự do, dự thảo giao thẩm quyền xác nhận điều kiện thu nhập cho nhóm đối tượng này cho cơ quan công an cấp xã nơi thường trú/tạm trú hoặc nơi ở hiện tại, dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc này nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính và tận dụng cơ sở dữ liệu sẵn có theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Mức lãi suất cho vay mua NƠXH tại Ngân hàng Chính sách xã hội cũng giảm mạnh xuống còn 5,4%/năm (hiện là 6,6%/năm). Mức lãi suất này sẽ áp dụng cho cả các khoản vay cũ còn dư nợ. Lãi suất nợ quá hạn vẫn giữ ở mức 130% lãi suất cho vay.

Dự thảo bổ sung quy định cho phép thay thế các hồ sơ giấy tờ pháp lý của dự án (như quyết định giao đất, giấy phép xây dựng...) bằng mã số thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia khi các hệ thống này đi vào vận hành. Điều này giúp cắt giảm giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp xây dựng, phát triển NƠXH, dự thảo cũng có nhiều điểm mới rất đáng quan tâm. Dự thảo quy định cách tính tiền sử dụng đất cách tính tiền sử dụng đất khi chủ đầu tư nộp tiền tương đương quỹ đất NƠXH rõ ràng hơn. Số tiền chủ đầu tư phải nộp sẽ bao gồm 2 phần: tiền sử dụng đất của toàn bộ dự án, tính tại thời điểm Nhà nước giao đất theo quy định của pháp luật đất đai và tiền nộp bổ sung, được tính bằng 3%/năm trên tiền sử dụng đất của 20% diện tích đất ở của dự án. Khoảng thời gian tính là từ khi được giao đất đến khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ dự án.

ANH PHƯƠNG