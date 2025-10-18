Thủ tướng yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 199/CĐ-TTg về giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong thời gian tới.

Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới và chuẩn bị tốt nhất các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh thành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo việc tham gia đầy đủ các cuộc họp thẩm định; tiếp thu, giải trình nghiêm túc, đầy đủ ý kiến thẩm định; không bổ sung nội dung không có trong chính sách đã được Chính phủ thông qua; báo cáo nội dung tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội mà khác với nội dung Chính phủ đã trình.

Bộ trưởng các bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tư pháp chủ trì soạn thảo 6 dự án luật, nghị quyết chưa được Chính phủ xem xét, trình Quốc hội khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét, thông qua để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

6 dự án luật, nghị quyết chưa được Chính phủ xem xét, trình Quốc hội gồm: Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật Công nghiệp trọng điểm; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

