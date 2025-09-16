Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng xói lở trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 16-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý tình trạng xói lở trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị hư hỏng mép nền đường tại đoạn xã Hàm Liêm

Theo phản ánh của báo chí, sau các đợt mưa lớn, nhiều vị trí mép đường dọc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hướng Bắc - Nam từ xã Hàm Thuận Bắc tới xã Hàm Liêm (trên chặng hơn 10km) bị hư hỏng. Nước mưa tràn xuống bờ đất đắp đường, hình thành các khe rãnh và lỗ xói lớn.

Do đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra, xử lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 25-9.

Dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có tổng mức đầu tư 10.853 tỷ đồng, thông xe cách đây hơn 2 năm, dài hơn 100km, dự án kết nối Nam Trung bộ với Đông Nam bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đi Nha Trang, TPHCM.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 4 dự án giao thông trọng điểm là tuyến đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Đến nay tiến độ 4 dự án cơ bản đáp ứng, đã hoàn thành thông xe kỹ thuật dịp 19-8 vừa qua với khoảng 83,97/231,27km (qua thành phố Đà Nẵng 11,47km; qua tỉnh Gia Lai 72,5km), tuy nhiên 4km đoạn Km16+700 - Km19+800 thuộc dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh chưa hoàn thành theo kế hoạch.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu nghiên cứu cơ chế đặc thù để cung cấp đủ đá bê tông nhựa cho Dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh; Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu kiểm soát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng công trình, theo dõi sát các nhà thầu chậm tiến độ trong giai đoạn cuối của dự án.

LÂM NGUYÊN