Thủ tướng Lê Minh Hưng: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển

Chiều 9-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã báo cáo trước Quốc hội về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, chiều 9-4.

Báo cáo cho thấy, trên cơ sở cập nhật tình hình quý 4-2025, các nhận định, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã báo cáo tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là cơ bản phù hợp; toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt, trong đó một số chỉ tiêu tốt hơn dự kiến.

Về những tháng đầu năm 2026, Thủ tướng cho biết tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, làm gián đoạn nguồn cung; giá dầu, khí và chi phí vận tải tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại, đầu tư quốc tế và tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. GDP quý 1 ước tăng 7,83%, có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%; CPI bình quân tăng 3,51%. Dù vậy, Thủ tướng nhìn nhận mục tiêu tăng trưởng “2 con số” là thách thức rất lớn.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao; đồng thời thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng nêu rõ yêu cầu theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước; chủ động dự báo, phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời; phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; kiên quyết không để xảy ra mất ổn định vĩ mô, khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống.

Một trọng tâm khác là bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là nguồn cung dầu thô, khí đốt; triệt để tiết kiệm điện, năng lượng; không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào; nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, bảo đảm cân đối cung cầu và đa dạng hóa nguồn cung.

Chính phủ cũng xác định huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực là giải pháp đặc biệt quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”. Trong đó, phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng 10%; tiết kiệm chi trên 10% và tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên; tháo gỡ nhanh, dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài...

Cùng với đó, cần khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng từ đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với hiệu quả dự án, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư toàn xã hội. Trong tháng 4, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành hướng dẫn phân bổ vốn cho các dự án theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả đầu tư; tăng chi đầu tư phát triển lên 40% tổng chi ngân sách nhà nước; giảm tối thiểu 30% số dự án đầu tư sử dụng ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2026-2030 so với giai đoạn trước.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, lĩnh vực; phát triển các thành phần kinh tế, mô hình kinh tế mới; tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Trong đó, năm 2026 sẽ hoàn thành rà soát, điều chỉnh, phê duyệt và triển khai các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, bảo đảm đồng bộ với yêu cầu tăng trưởng “2 con số”; hoàn thành rà soát, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong quý 2; sửa đổi Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn trong năm 2026.

Cùng với đó là phát triển hạ tầng năng lượng, năng lượng tái tạo, năng lượng mới đáp ứng yêu cầu tăng trưởng cao; triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Trong quý 2, hoàn thành xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội để thu hút đầu tư vào các dự án năng lượng trọng điểm, điện gió ngoài khơi, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), đồng thời xử lý vướng mắc các dự án năng lượng tái tạo. Trong quý 3, hoàn thành xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia và đề án phát triển hạ tầng cho công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, công nghiệp không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp, công nghiệp lượng tử.

PHAN THẢO