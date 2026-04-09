Đề xuất doanh thu hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/năm thì nộp thuế môn bài

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (TPHCM) đề nghị doanh thu 1 năm từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng thì nộp thuế môn bài (ấn định) để người dân thuận lợi trong làm ăn, giải phóng toàn bộ cho lực lượng ngành thuế.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, chiều 9-4. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chiều 9-4, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030…

Xây dựng kịch bản cụ thể để ứng phó

Đại biểu (ĐB) Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đồng tình với báo cáo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng trình Quốc hội chiều 9-4. Mặc dù bối cảnh thế giới không thuận lợi, nhưng với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, tinh thần làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ vừa qua đã đạt nhiều thành công, trong đó công tác thể chế, mang tính chất đột phá, đã góp phần cho tăng trưởng cao.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: QUANG PHÚC

Đi vào góp ý cụ thể, ĐB Trần Hoàng Ngân thống nhất với 11 giải pháp mà Chính phủ báo cáo. Tuy nhiên, về ngắn hạn, Chính phủ cần có đề án để ứng phó với tình hình khủng hoảng năng lượng hiện nay.

ĐB cho rằng, ngoài đề xuất về thuế khóa cần phải có giải pháp đồng bộ, bởi vấn đề hiện nay không đơn giản, nếu khủng hoảng năng lượng tiếp tục kéo dài sẽ phá vỡ hầu hết các định hướng của chúng ta, kể cả kế hoạch đầu tư công, kế hoạch tăng trưởng, chi phí của từng dự án cũng sẽ thay đổi, do đó phải có sự ứng phó linh hoạt. Chính phủ cũng phải có chương trình để kêu gọi tiết kiệm, không chỉ là tiết kiệm chi thường xuyên và tiết kiệm năng lượng là yêu cầu bắt buộc, mà phải chuyển đổi xanh, chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng gió, năng lượng mặt trời…

Đại biểu Nguyễn Tân Cương (Đồng Tháp), Tổng Tham mưu trưởng Quân đội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao việc Chính phủ tiếp tục đề nghị Quốc hội có nghị quyết để bình ổn giá xăng dầu, đây là một phản ứng chính sách kịp thời. Theo đại biểu, tình hình sắp tới có nhiều khó khăn, chúng ta cần phải đánh giá, xây dựng kịch bản cụ thể để ứng phó với tình hình.

Đề nghị doanh thu hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/năm thì nộp thuế môn bài

ĐB Nguyễn Văn Thân (TPHCM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam quan tâm đến vấn đề thuế với hộ kinh doanh.

Hiện quy định doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm thì không phải nộp thuế, tức khoảng khoảng 40 triệu đồng/tháng. Với lực lượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm 90% lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông đề nghị doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm thì không phải nộp thuế; còn doanh thu 1 năm từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng thì nộp thuế môn bài (ấn định) để người dân thuận lợi trong làm ăn, giải phóng toàn bộ cho lực lượng ngành thuế.

"Thực tế, hộ kinh doanh, từ quán phở đến quán nước, họ sẵn sàng nộp thuế hàng tháng miễn là không phiền hà về thủ tục, chứng từ. Với lực lượng hộ kinh doanh của cả nước, nguồn thu thuế này lớn, khi hộ kinh doanh trưởng thành rồi thì họ sẽ tự động gia nhập vào lực lượng doanh nghiệp", đại biểu Nguyễn Văn Thân nêu.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (TPHCM) phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Văn Thân cũng đánh giá cao giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính và cắt giảm đầu tư công dàn trải, đây là điều rất quan trọng để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

“Đầu tư công chỉ tập trung vào những công trình trọng điểm lớn, nếu cứ dàn trải thì vốn đưa ra lan man và không quyết toán được. Vừa rồi trong kiểm toán báo cáo 16.000 dự án không quyết toán được”, ông nói. Do đó, việc Chính phủ xác định giảm tối thiểu 30% số dự án đầu tư sử dụng ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2026 - 2030 so với giai đoạn trước là rất trúng.

Theo ĐB Nguyễn Văn Thân, với 3.000 dự án còn vướng mắc hiện nay (theo thống kê lên tới 2 triệu tỷ đồng), vẫn đang nằm yên, rất lãng phí qua tháng năm, "thậm chí tham nhũng chỉ bằng 1/10, 1/100 của lãng phí". Do đó, phải giải tỏa nhanh nguồn lực đang tồn đọng này để phục vụ cho phát triển.

Tương tự, về trụ sở, bất động sản dôi dư sau sáp nhập, tuy đã xử lý 25.885 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính tại 34/34 tỉnh thành, nhưng vẫn còn nhiều, ĐB cho rằng cần có giải pháp xử lý, không để lãng phí như hiện nay.

ĐB Trần Hoàng Ngân cũng đề nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt chỉ đạo rà soát, thống kê, phân loại tổng thể các dự án tồn đọng kể cả của Nhà nước và tư nhân để tháo gỡ vướng mắc. Những vấn đề thuộc thẩm quyền thì phải giải quyết triệt để, còn vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền nhằm giải phóng nguồn lực, phục vụ cho phát triển.

Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc phân cấp, phân quyền đi đôi với phân chia nguồn lực theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, trung ương giữ vai trò kiểm tra giám sát chứ không làm thay.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương nói thêm, công tác xây dựng thể chế cần có tầm nhìn dài hơi hơn, tránh tình trạng vừa thông qua luật, đi vào thực hiện đã thấy vướng rồi lại phải sửa tiếp, như Luật Đất đai đã sửa rất nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục phải sửa.

PHAN THẢO - ANH THƯ - ĐỖ TRUNG