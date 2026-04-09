Các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất huy động

Thông tin tại cuộc họp, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho biết, trong 3 tháng đầu năm, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tỷ giá và thị trường ngoại tệ cũng được điều hành phù hợp với điều kiện thị trường, hấp thu các cú sốc; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp.

Về tín dụng, NHNN tiếp tục điều hành bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng với định hướng 15% cả năm để các tổ chức tín dụng thực hiện; yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản, hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, hạn chế nợ xấu gia tăng, bảo đảm an toàn hoạt động.

Tại cuộc họp, phía NHNN cho biết, thời gian gần đây, tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Căng thẳng địa chính trị và quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng cao, tạo áp lực lên lạm phát của nhiều quốc gia.

Trong nước, nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức lớn, qua đó đặt ra nhiều thách thức đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Đối với huy động vốn và cho vay, xuất hiện tình trạng một số ngân hàng thương mại cạnh tranh trong huy động vốn, qua đó đẩy mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng.

Do đó, NHNN đã tổ chức cuộc họp với các ngân hàng thương mại nhằm quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN. Đồng thời, NHNN cho biết giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để hỗ trợ nền kinh tế.

Các ngân hàng thương mại đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, các ngân hàng thương mại cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp này.

Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng; có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng.

