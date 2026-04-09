ACB tăng vốn điều lệ lên 58.000 tỷ đồng, chia cổ tức 20%

Sáng 9-4, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 cho cổ đông với tổng tỷ lệ 20% gồm 13% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt.

Đối với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng dự kiến phát hành thêm tối đa 667 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, từ đó tăng vốn điều lệ lên 58.044 tỷ đồng.

Cụ thể, ACB dự kiến phát hành thêm 667 triệu cổ để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 13%, theo đó, vốn điều lệ tối đa dự kiến tăng thêm là 6.677 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hợp nhất tại thời điểm 31-12-2025 sau khi trích các quỹ dự phòng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 51.366 tỷ đồng lên 58.044 tỷ đồng.

Trả lời cổ đông về việc khi nào được chia mức cổ tức trên, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB cho biết, thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2-2026. Cụ thể, dự kiến trả tiền mặt vào cuối tháng 5, đầu tháng 6-2026; việc chia cổ phiếu cũng sẽ thực hiện vào khoảng tuần 2 hoặc tuần 3 của tháng 6-2026.

Lãnh đạo ACB cho biết, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết để tăng nguồn vốn trung dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu Chính phủ; tăng nguồn vốn xây dựng văn phòng làm việc, cải tạo, sửa chữa, di dời trụ sở kênh phân phối, đầu tư vào các dự án chiến lược; nâng cao năng lực tài chính, thích ứng với những biến động của thị trường.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua các tờ trình khác về mở rộng hệ sinh thái sản phẩm tài chính về bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ gia tăng, trong đó có việc thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ…

