TPHCM quy hoạch 105 khu công nghiệp quy mô hơn 50.000ha

TPHCM đang định hướng phát triển tổng cộng 105 khu công nghiệp với quy mô hơn 50.000ha, đồng thời xây dựng lộ trình lập quy hoạch chi tiết nhằm chuẩn bị quỹ đất sạch, thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.

Thông tin vừa được ông Lê Khắc Huấn, Trưởng Phòng Quản lý quy hoạch, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM (HEPZA) cho biết tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, tổ chức chiều 9-4.

Cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, tổ chức chiều 9-4.

Cuộc họp báo do đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, chủ trì.

Theo ông Lê Khắc Huấn, hiện nay thành phố có 66 khu công nghiệp (KCN) đã được thành lập, trong đó 58 KCN đang hoạt động ổn định với diện tích 22.410ha. Bên cạnh đó, 8 KCN khác (khoảng 4.860ha) đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa đi vào vận hành. Đáng chú ý, còn 39 KCN nằm trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập, với tổng diện tích hơn 23.000ha – được xem là nguồn lực quan trọng cho phát triển công nghiệp công nghệ cao và bền vững.

Để hiện thực hóa quỹ đất này, HEPZA đã xây dựng lộ trình lập quy hoạch phân khu theo từng giai đoạn.

Cụ thể, hiện đang triển khai quy hoạch 7 KCN (3.293ha); năm 2026 dự kiến thêm 8 KCN (5.374ha); năm 2027 là 10 KCN (4.657ha); năm 2028 hoàn tất 4 KCN (1.100ha) và sau năm 2028 tiếp tục 9 KCN còn lại (7.194ha).

Ông Lê Khắc Huấn thông tin tại cuộc họp báo.

Theo HEPZA, với tiến độ trên, cơ bản sau năm 2028, toàn bộ diện tích quy hoạch công nghiệp của thành phố sẽ được phủ kín quy hoạch phân khu, tạo nền tảng pháp lý rõ ràng để thu hút đầu tư.

Song song đó, TPHCM cũng đặt ra tiêu chí chặt chẽ trong lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng KCN, bám sát Nghị định 35/2022/NĐ-CP. Các nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện về năng lực kinh doanh bất động sản, khả năng thực hiện thủ tục đất đai, đồng thời được đánh giá theo 4 tiêu chí: năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.

Việc công khai lộ trình và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, góp phần hình thành các KCN thế hệ mới, đáp ứng yêu cầu của dòng vốn FDI chất lượng cao.

