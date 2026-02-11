Khen thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án tiền giả

Sáng 11-2, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức trao thưởng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ vì đã lập thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh chuyên án, bắt quả tang đối tượng làm và tàng trữ tiền giả.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 14 giờ 30 ngày 8-2, tại khu vực phường Tân Phước (TPHCM), tổ công tác Phòng Nghiệp vụ, BĐBP Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị, lực lượng liên quan bắt quả tang P.N.B.P. (sinh năm 2010, trú tại phường Phú Mỹ) đang tàng trữ tiền giả.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM trao thưởng nóng cho tập thể Phòng Nghiệp vụ

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 21,8 triệu đồng tiền giả (gồm 26 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 44 tờ mệnh giá 200.000 đồng), 1 điện thoại.

Tại cơ quan điều tra, P.N.B.P. khai nhận toàn bộ số tiền trên do bản thân tự làm, bán kiếm lời. Đối tượng thừa nhận đã làm tổng cộng 33 triệu đồng tiền giả, trong đó tiêu thụ trót lọt 11,2 triệu đồng cho 4 người khác theo tỷ lệ 4 giả đổi 1 thật.

Đối tượng cùng tang vật

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan phục vụ việc làm tiền giả.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, kiêm Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Nghiệp vụ.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức phát biểu tại tại buổi lễ

Thời gian tới, Thiếu tướng Trần Thanh Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

MẠNH THẮNG