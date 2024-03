Thúc đẩy triển khai hệ thống giao thông thông minh trên các tuyến đường bộ cao tốc

Bộ GTVT vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên các tuyến đường bộ cao tốc.

Theo Bộ GTVT, hiện một số tuyến đường đã được hoàn thiện và đang khai thác hệ thống ITS, phát huy tốt hiệu quả trong quá trình quản lý, vận hành khai thác và bảo trì, nâng cao năng lực thông hành và đảm bảo an toàn giao thông.

Từ kết quả này, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các chủ đầu tư, tư vấn rà soát, nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng hệ thống ITS và trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến.

Bộ GTVT lưu ý, hệ thống ITS và trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến cần tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành và “Đề án định hướng trong đầu tư, vận hành khai thác hệ thống giao thông thông minh trên đường bộ cao tốc” đã được Bộ GTVT chấp thuận.

Bộ GTVT yêu cầu, hệ thống trang thiết bị phải đảm bảo hiện đại; kết nối đồng bộ, hiệu quả giữa các trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến với trung tâm quản lý hệ thống ITS quốc gia. Quá trình tổ chức thực hiện triển khai đầu tư xây dựng cần tuân thủ các thủ tục, quy định của pháp luật, bảo đảm minh bạch, tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

Theo “Đề án định hướng trong đầu tư, vận hành khai thác hệ thống giao thông thông minh trên đường cao tốc”, trong giai đoạn 2023-2025, Bộ GTVT sẽ xây dựng quy hoạch và kiến trúc ITS quốc gia đến năm 2030; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; chuẩn bị và thực hiện đầu tư hệ thống ITS cho các tuyến cao tốc đã và đang đầu tư.

Giai đoạn 2025-2030, Bộ GTVT sẽ triển khai xây dựng trung tâm quản lý, điều hành ITS quốc gia; vận hành trung tâm quản lý, điều hành ITS quốc gia đối với hệ thống đường cao tốc.

Giai đoạn sau 2030, hệ thống ITS các tuyến cao tốc sẽ được đầu tư hoàn chỉnh; kết nối các trung tâm ITS tuyến thuộc địa phương về trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia; vận hành trung tâm quản lý, điều hành ITS quốc gia trên phạm vi toàn quốc.

MINH ANH