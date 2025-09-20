Thúc giải ngân vốn đầu tư công về đích

Ngay từ đầu năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, sát sao công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng cũng đã ban hành Quyết định số 1544/QĐ-TTg ngày 16-7-2025 thành lập các tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Trong suốt quá trình chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng thường xuyên làm việc với các địa phương để giải quyết vướng mắc và kiểm tra thực tế địa bàn, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia. Cùng hợp lực với Chính phủ, Quốc hội đã giúp hoàn thiện thể chế về đầu tư công phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong đó có việc đẩy mạnh phân cấp mạnh hơn nữa, tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương chủ động trong điều hành kế hoạch đầu tư công.

Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo và kịp thời ban hành 30 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, làm căn cứ cho các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Hai đợt kỷ niệm lớn trong năm là 30-4 và Quốc khánh 2-9, Chính phủ đã tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt các dự án, công trình (riêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Chính phủ đã tổ chức lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trên cả nước), mục tiêu là tạo động lực, truyền cảm hứng thúc đẩy đầu tư toàn xã hội nói chung, đầu tư công nói riêng trên cả nước. Điều đó cho thấy, đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 là xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ từ đầu năm đến nay.

Thời gian còn lại của năm 2025 cần khắc phục ngay khó khăn, vướng mắc của quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp làm ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công. Sự phối hợp giữa các cơ quan cần chặt chẽ, hiệu quả hơn để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng, đó là phân loại dự án theo mức độ giải ngân (tốt, chậm, không có khả năng giải ngân…); từ đó xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tháng và có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra, không thể để tình trạng trì trệ, “không để có tiền mà không tiêu được”. Đặc biệt, cần thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực và trách nhiệm gây cản trở việc giải ngân.

Việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, thu nhập, sinh kế cho người dân.

Chúng ta đang chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn vào ngày 19-12 tới đây, nhân dịp kết thúc kế hoạch 5 năm và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khối lượng công việc đồ sộ, đỏi hỏi mỗi chủ thể liên quan phải “tăng tốc” trách nhiệm. Hơn lúc nào hết, xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, phải ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của năm 2025.

LÂM NGUYÊN