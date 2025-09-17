Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Ngày 17-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ 3). Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến các tỉnh thành. Thủ tướng yêu cầu bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thông tin tại hội nghị cho thấy, kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ cả về số tương đối (tỷ lệ) và số tuyệt đối. Trong 8 tháng đầu năm, cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt 409.000 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 5,9% về tỷ lệ và tăng gần 135.300 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

Có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên bình quân chung cả nước. Trong đó, một số bộ, cơ quan, địa phương được giao kế hoạch lớn và có tỷ lệ giải ngân cao: Bộ Quốc phòng (giải ngân đạt 54,5%), Bộ Công an (giải ngân đạt 64,8%), Thanh Hóa (giải ngân đạt 90,6%), Ninh Bình (giải ngân đạt 90,1%), Phú Thọ (giải ngân đạt 74,08%), Bắc Ninh (giải ngân đạt 64,6%), Gia Lai (giải ngân đạt 62,8%). Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia đạt 52,4% kế hoạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ 3). Ảnh: VIẾT CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đạt được, đặc biệt là 9 bộ, cơ quan và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức trung bình của cả nước trở lên, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Còn 18 bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn gần 38.400 tỷ đồng. Đến hết tháng 8, có 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Thủ tướng phê bình và yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương này kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới, trong đó xác định kết quả giải ngân đầu tư công là một tiêu chí đánh giá cán bộ, đánh giá kết quả công tác.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, giải ngân đầu tư công năm 2025 có nhiều tiến bộ, đến nay đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn còn những điểm nghẽn, nút thắt, còn khoảng cách so với yêu cầu đặt ra.

Thủ tướng nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là phải thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, nâng cao chất lượng đầu tư công, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát huy vai trò động lực tăng trưởng, vốn đầu tư công là vốn mồi kích hoạt, dẫn dắt, huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phải thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm cũ, không để trì trệ.

Thủ tướng đề nghị mỗi chủ thể liên quan phải nhìn lại công việc trong 8 tháng qua để tiếp tục triển khai công việc trong những tháng cuối năm, chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn vào 19-12 vào dịp kết thúc kế hoạch 5 năm và chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phân bổ 38.400 tỷ đồng kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao; thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn; tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng…

Thủ tướng yêu cầu và kêu gọi các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, các chủ thể liên quan, nhất là người đứng đầu, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong giải ngân đầu tư công, không để tình trạng trì trệ, "không để có tiền mà không tiêu được"; thúc đẩy giải ngân đầu tư công, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, nâng cao chất lượng công trình, đúng quy định, quy trình, thủ tục, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

LÂM NGUYÊN