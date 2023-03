Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và các tỉnh ủy, thành ủy

Sáng 20-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6-12-2022 của Ban Bí thư; đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Bộ Công an, trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Tại điểm cầu Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngày 6-12-2022, Ban Bí thư đã ký Quyết định số 90-QĐ/TW ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố.

Ngày 16-3-2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là nghị quyết chuyên đề rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với lực lượng công an nhân dân.

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai Quyết định số 90 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương và đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là nghị quyết chuyên đề rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với lực lượng công an nhân dân.

Trên cơ sở nhận định những thời cơ, thuận lợi, cũng như khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động công tác bảo đảm an ninh trật tự của nước ta, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác công an, nghị quyết đã đề ra mục tiêu, yêu cầu cụ thể, các giải pháp toàn diện, phân công nhiệm vụ cho từng ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, trong đó giao Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì tham mưu, phối hợp hướng dẫn, theo dõi, báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.

Đánh giá sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Bộ Công an cho biết, nghị quyết là chủ trương đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Nghị quyết được Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc đến các chi bộ, đảng bộ, đảng viên, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ và thực hiện hiệu quả.

Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đã xác định rõ công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến ngày 11-3-2023, có 50 tỉnh, thành ủy ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và phát triển đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh, thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 63/63 công an địa phương thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc trong nội bộ nhằm tập trung tham mưu ban chỉ đạo tỉnh, thành phố nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện đề án.