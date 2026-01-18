Phường Chánh Hưng: Kết nạp đoàn viên mới tại các địa chỉ đỏ

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), Đoàn phường Chánh Hưng (TPHCM) vừa tổ chức 2 đợt lễ kết nạp đoàn viên mới cho 115 chiến sĩ Xuân tình nguyện tại các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn.

Lễ kết nạp đoàn viên mới cho 115 chiến sĩ Xuân tình nguyện tại các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn phường Chánh Hưng (TPHCM)

Các buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Bia tưởng niệm Dạ Nam và Khu di tích lịch sử – Khu truyền thống cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hoạt động diễn ra dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Chánh Hưng và Ban Thường vụ Thành Đoàn, thể hiện sự chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên ngay từ những bước rèn luyện đầu tiên.

Việc kết nạp đoàn viên tại các địa danh lịch sử giàu ý nghĩa không chỉ đánh dấu thời khắc các chiến sĩ Xuân tình nguyện chính thức đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành về nhận thức chính trị, lý tưởng sống và trách nhiệm công dân. Trong không gian thiêng liêng gắn với những mốc son của lịch sử cách mạng, mỗi đoàn viên trẻ thêm thấm sâu giá trị của độc lập, tự do và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Các học sinh dâng hoa tại Khu truyền thống cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Thông qua hoạt động này, đoàn viên được bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chương trình tiếp tục khẳng định phong trào Xuân tình nguyện là môi trường thực tiễn hiệu quả trong công tác tạo nguồn, phát triển lực lượng Đoàn, gắn giáo dục truyền thống với rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

THIÊN BÌNH