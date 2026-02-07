Phường Chánh Hưng lan tỏa Mùa xuân yêu thương

Sáng 7-2, UBND phường Chánh Hưng (TPHCM) tổ chức Ngày hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề “Mùa xuân yêu thương – Kết nối giáo dục cộng đồng”, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và người dân địa phương.

Ngày hội gửi gắm thông điệp ý nghĩa: giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, cần có sự đồng hành chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – chính quyền – xã hội. Khi các lực lượng trong cộng đồng cùng chung tay, môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và hạnh phúc sẽ được vun đắp, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Ngày hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 của phường Chánh Hưng đã trao phần quà thiết thực chăm lo cho học sinh khó khăn tại địa phương

Thông qua ngày hội, công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực như trao học bổng, tặng sách vở, đồ dùng và phương tiện học tập, đồng thời quan tâm chăm lo điều kiện học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt. Ban tổ chức cho biết đã nhận được sự đóng góp của các cơ sở giáo dục và các nhà tài trợ với tổng kinh phí 155 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí này, ban tổ chức đã trao quà tết hỗ trợ 15 giáo viên và 2 trẻ mầm non với tổng số tiền 32 triệu đồng; hỗ trợ 5 giáo viên và 10 học sinh tiểu học 20 triệu đồng; 4 giáo viên và 9 học sinh trung học cơ sở 17 triệu đồng. Bên cạnh đó, 13 thầy, cô phụ trách công tác phổ cập giáo dục được trao quà tết với tổng trị giá 6,5 triệu đồng và 56 học sinh phổ cập được hỗ trợ 16,8 triệu đồng.

Tại ngày hội còn có nhiều gian hàng hội chợ giới thiệu sản phẩm, đặc sản ngày tết

Không chỉ mang ý nghĩa an sinh, ngày hội còn diễn ra sôi nổi với nhiều gian hàng hội chợ giới thiệu sản phẩm, đặc sản ngày tết và các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như hội thi trang trí nụ tầm xuân với chủ đề “Sắc xuân nụ tầm xuân”, hoạt động làm mứt tết “Hương vị tết xưa – Gìn giữ nét Việt” và làm thiệp tết “Xuân yêu thương”.

Ngày hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại phường Chánh Hưng không chỉ tạo không khí đón xuân vui tươi, ấm áp mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tăng cường gắn kết cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn.

ĐÌNH DƯ