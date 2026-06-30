Xã hội

Thực tập phương án phòng cháy và chữa cháy rừng

SGGPO

Sáng 30-6, tại khu rừng phòng hộ Cần Giờ, ấp An Đông, xã An Thới Đông, Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng TPHCM (Sở NN-MT TPHCM) phối hợp với  phòng PC 07, Công an TPHCM tổ chức “Thực tập phương án phòng cháy và chữa cháy rừng; diễn tập thực binh phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.

Mục đích của chương trình nhằm giúp lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ và lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phối hợp tốt trong xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ.

Đồng thời nâng cao trình độ kỹ - chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nắm rõ đặc điểm tình hình tính chất, quy mô, đặc điểm giao thông, nguồn nước trong và ngoài cơ sở để chủ động tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy nổ.

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Các lực lượng tham gia thực tập phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Ảnh: MINH HẢI

Chương trình cũng nhằm mục tiêu nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia để xử lý đám cháy lớn, có diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn TPHCM…


Thực tập phương án phòng cháy và chữa cháy tại khu rừng phòng hộ Cần Giờ, TPHCM. Video: MINH HẢI
MINH HẢI

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rừng phòng hộ cần giờ TPHCM phòng cháy chữa cháy rừng PC07

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