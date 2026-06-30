Thực tập phương án phòng cháy và chữa cháy rừng

Mục đích của chương trình nhằm giúp lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ và lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phối hợp tốt trong xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ.
Đồng thời nâng cao trình độ kỹ - chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nắm rõ đặc điểm tình hình tính chất, quy mô, đặc điểm giao thông, nguồn nước trong và ngoài cơ sở để chủ động tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy nổ.
Chương trình cũng nhằm mục tiêu nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia để xử lý đám cháy lớn, có diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn TPHCM…