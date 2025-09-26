Thuế TPHCM và Viettel TPHCM hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh

Sáng 26-9, Thuế TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh năm 2025; lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh giữa Thuế TPHCM và Viettel TPHCM.

Đến tận hộ kinh doanh để hỗ trợ

Tại hội nghị, bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế TPHCM cho biết, Thuế TPHCM đang quản lý gần 362.000 hộ kinh doanh, trong đó có hơn 276.000 hộ thuộc diện nộp thuế (doanh thu trên 100 triệu đồng/năm), chiếm 76,39% tổng số hộ kinh doanh. Trong số này, có hơn 19.000 hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai, hơn 257.000 hộ đang nộp thuế khoán.

Bà Mai Thị Nghĩa Lê trình bày các nội dung về quản lý thuế Hộ kinh doanh năm 2025 tại hội nghị. Ảnh: M.HOA

Năm 2024, tổng số thu ngân sách nhà nước từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt hơn 8.300 tỷ đồng, chiếm 1,62% tổng thu ngân sách của Thuế TPHCM. Năm 2025, tính đến ngày 17-9, tổng thu từ các hộ, cá nhân kinh doanh đạt 7.625 tỷ đồng, chiếm 1,66% so với tổng thu ngân sách của Thuế TPHCM, tăng 27% so với cùng kỳ.

Thuế TPHCM lưu ý các hộ kinh doanh cần theo dõi, tổng hợp số lượng hàng tồn kho theo từng mặt hàng sản xuất kinh doanh để kê khai đầy đủ số lượng hàng hóa theo đúng quy định. Lưu giữ các chứng từ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đồng thời chủ động tìm hiểu các đơn vị cung cấp giải pháp, cung cấp các phần mềm, các thiết bị để chuẩn bị thực hiện hóa đơn điện tử, sổ sách kế toán khi kê khai, nộp thuế.

Để hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai, Thuế TPHCM đã và đang đề xuất các chính sách theo hướng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục thuế cho hộ kinh doanh. Đồng thời hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn, cùng nhà cung cấp phần mềm đến tận hộ kinh doanh để hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng, làm việc cả ngoài giờ hành chính nếu cần.

Thuế TPHCM và Viettel TPHCM ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh. Ảnh: M.HOA

Hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh

Theo thỏa thuận hợp tác, Thuế TPHCM và Viettel TPHCM sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn trực tiếp và trực tuyến tại 29 Thuế cơ sở và 128 chợ truyền thống trên địa bàn cũng như trên các kênh số của Viettel.

Viettel TPHCM cung cấp gói combo chuyển đổi số “tất cả trong một” cho hộ kinh doanh với chi phí ưu đãi, bao gồm phần mềm quản lý bán hàng Tendoo, 2.000 hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm kế toán. Toàn bộ được tích hợp trên điện thoại thông minh, giúp hộ kinh doanh quản lý đơn hàng, dữ liệu, dòng tiền và xuất hóa đơn nhanh chóng, tiện lợi.

Viettel TPHCM cũng bố trí đội ngũ kỹ thuật và nhân viên kinh doanh đồng hành cùng 29 Thuế cơ sở, sẵn sàng “cầm tay chỉ việc”, đặc biệt chú trọng hỗ trợ chủ hộ lớn tuổi, ít tiếp xúc công nghệ. Hai bên phối hợp tổ chức các phiên hỏi – đáp định kỳ, giải quyết kịp thời khó khăn của hộ kinh doanh trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử.

