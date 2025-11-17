Xã Long Hải (TPHCM): Kiên quyết ngăn chặn tàu cá không đủ điều kiện xuất bến

Tàu cá của ngư dân Long Hải neo đậu bờ

Tại cuộc họp, các phòng, ban, đơn vị liên quan và các ấp trên địa bàn xã Long Hải đã báo cáo chi tiết về tình hình quản lý các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời phân tích những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Các ý kiến cũng tập trung đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý.

Để bảo đảm thực hiện nghiêm các yêu cầu của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU, nhằm sớm gỡ “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản Việt Nam, lãnh đạo UBND xã Long Hải yêu cầu Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM khẩn trương xóa ngay các tàu cá có đơn đề nghị xóa đăng ký đã được UBND xã Long Hải xác nhận để giảm bớt số lượng tàu cá không đủ điều kiện trên địa bàn xã; Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tuyệt đối không cho tàu không đủ điều kiện xuất bến; Phòng Kinh tế tổ chức kẻ, vẽ số cho 100% tàu cá trên địa bàn xã, phối hợp với Công an xã đi kiểm tra toàn bộ các bến “cóc” trên địa bàn xã từ nay cho đến khi đoàn EC vào thanh tra, đồng thời, di dời số tàu cá không đủ điều kiện xuất bến tập kết tại một điểm để thuận tiện cho công tác quản lý.

Lãnh đạo các ban ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con ngư dân chấp hành đúng quy định trong khai thác, đánh bắt thủy sản, phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng đánh bắt sai quy định từ sớm, từ xa.

Theo số liệu cập nhật của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM, tính đến ngày 14-11, xã Long Hải có 232/1.225 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

THÀNH HUY