Nhiều tỉnh kiên quyết xử lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đắk Lắk đang tập trung các biện pháp xử lý triệt để các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên biển.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến nay địa phương không còn tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép khai thác). Toàn bộ 5.213 tàu cá của tỉnh đã được đăng ký và đánh dấu theo quy định; 100% tàu dài từ 15m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn cho biết, các đơn vị trong Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) phải phát huy trách nhiệm người đứng đầu. Trước ngày 7-11, các địa phương ven biển phải rà soát, đảm bảo 100% tàu cá đã đăng ký có biển số, đánh dấu đúng quy định; chủ tàu không đủ điều kiện hoạt động phải cam kết chấp hành quy định IUU, báo cáo vị trí neo đậu hàng tuần.

Tại Lâm Đồng, thời gian qua, công tác chống IUU tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 11-2025, toàn tỉnh có tới 769 tàu hết hạn giấy phép, 653 tàu hết hạn đăng kiểm, không đủ điều kiện hoạt động.

Nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên biển và ổn định đời sống ngư dân, UBND tỉnh hỗ trợ mỗi chủ tàu 3 triệu đồng/tháng trong 3 tháng. Những chủ tàu cá được nhận tiền hỗ trợ nhưng vẫn cố tình đưa tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên biển sẽ bị thu hồi số tiền hỗ trợ.

Trong khi đó, tại Đắk Lắk, UBND tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt tàu cá, xử lý ngay vi phạm IUU, không để “lọt lưới” trong cao điểm chống khai thác hải sản trái phép. Tỉnh Đắk Lắk có 2.573 tàu cá đăng ký, 100% tàu được đánh dấu theo quy định.

Tỷ lệ cấp phép khai thác khoảng 94,7%. Đối với các tàu không đủ điều kiện hoạt động, lực lượng chức năng bố trí neo đậu tập trung, niêm phong ngư cụ, kiên quyết không để tàu rời bến khi chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

TIẾN THẮNG - MAI CƯỜNG - HIẾU GIANG