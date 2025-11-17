Kinh tế

Lữ đoàn 127 tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân

Đoàn công tác đã phổ biến các quy định của pháp luật liên quan chống khai thác IUU; hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác, sử dụng thiết bị giám sát hành trình.

Đoàn công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho ngư dân

Trong 2 ngày 16 và 17-11, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức Đoàn công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân trên vùng biển Tây Nam.

Đoàn công tác đã phổ biến các quy định của pháp luật liên quan chống khai thác IUU; hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác, sử dụng thiết bị giám sát hành trình (VMS) và các biện pháp phòng tránh vi phạm ranh giới vùng biển nước ngoài.

Trong quá trình tuyên truyền, hướng dẫn, các thành viên trong đoàn cũng trực tiếp giải đáp thắc mắc của bà con ngư dân, đồng thời phân tích hệ lụy của “thẻ vàng” IUU - cảnh báo mà Ủy ban châu Âu đưa ra nhằm thúc đẩy việc khai thác hải sản hợp pháp, minh bạch và bền vững.

Đơn vị cũng cung cấp thông tin về các vụ tàu cá vi phạm đã được phát hiện và xử lý. Qua đó, giúp ngư dân hiểu rõ trách nhiệm của mình, nhận thức hậu quả khi vi phạm và nâng cao ý thức tuân thủ các quy định khi hoạt động trên biển.

