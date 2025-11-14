Kinh tế

Sáng 14-11: Giá vàng nhẫn 9999 quay đầu giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay 14-11 giảm sau khi giá vàng thế giới bị bán tháo. 

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 148,7 triệu đồng/lượng mua vào và 151,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 150,3 triệu đồng/lượng mua vào và 153,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC sáng nay được Công ty SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua bán so với chiều qua, báo giá ở mức 151,1 triệu đồng/lượng mua vào và 153,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 150,1 triệu đồng/lượng mua vào và 153,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 13-11 giảm xuống 4.170,3 USD/ounce, giảm 23,6 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco khoảng 9 giờ 15 phút ngày 14-11 (giờ Việt Nam) lên 4.194.2 USD/ounce, tăng 14 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 133,3 triệu đồng/lượng.

Dù phục hồi trên thị trường châu Á sáng nay nhưng giá vàng thế giới cũng đã giảm mạnh so với phiên ngày 13-11.

NHUNG NGUYỄN

