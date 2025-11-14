Bình ổn giá, kích cầu tiêu dùng

Thời điểm cuối năm, giá rau củ tại TPHCM tăng mạnh kéo theo chi phí sinh hoạt leo thang. Trước sức ép giá cả, các hệ thống bán lẻ và cơ quan quản lý đồng loạt triển khai giải pháp bình ổn, kích cầu tiêu dùng.

Giá rau tăng vọt

Hơn một tuần nay thị trường TPHCM chứng kiến đợt tăng giá mạnh ở nhóm rau ăn lá khiến cả người bán lẫn người mua đều “than trời”. Ghi nhận tại các chợ, điểm bán lẻ như Hòa Hưng, Bàn Cờ, Tân Thới Hiệp…, giá rau cải xanh, cải thìa, rau muống, xà lách đều tăng 20%-40% chỉ trong một tuần. Cá biệt, một số mặt hàng tăng gấp đôi so với đầu tháng: xà lách gai Đà Lạt lên 80.000-95.000 đồng/kg, rau muống 30.000-40.000 đồng/kg...

Người dân chọn mua rau tại một điểm bán thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Tại chợ Võ Thị Sáu (phường Vũng Tàu), sạp rau của tiểu thương Nguyễn Văn Lý chỉ còn lèo tèo vài loại bầu, bí. “Giá nhập cao, hàng ít, người mua chững lại, chúng tôi chẳng biết xoay xở thế nào”, anh Lý chia sẻ.

Ở chợ đầu mối Hóc Môn sáng 13-11, giá rau ăn lá tiếp tục tăng mạnh: xà lách gai Đà Lạt 55.000 đồng/kg, gấp hơn 2 lần giữa tháng 10; rau muống tăng 2,5 lần, lên 15.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, nguyên nhân chính là do mưa lớn và triều cường kéo dài khiến nhiều vùng trồng rau ở Nam bộ cũng như các tỉnh phụ cận TPHCM bị ngập úng, sản lượng giảm mạnh. Lượng rau về các chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền đều sụt đáng kể so với bình thường.

Giá một số mặt hàng rau củ tăng kéo theo đồ ăn, thức uống ngoài hàng quán cũng đồng loạt “nhích giá”. Một phần cơm, tô bún, hủ tiếu… hiện tăng thêm 5.000-10.000 đồng so với vài tháng trước.

“Trước đây một phần cơm 35.000 đồng, giờ phải bán 40.000-45.000 đồng/phần mới đủ bù chi phí vì công vận chuyển, điện nước và mặt bằng đều đội giá”, chị Thanh, chủ quán cơm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ) cho biết.

Một số chuyên gia kinh tế nhìn nhận, sức mua trên thị trường đang có dấu hiệu chững lại, nhất là ở nhóm hàng tiêu dùng nhanh và dịch vụ ăn uống bình dân, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong chi tiêu hộ gia đình đô thị. Nhiều gia đình phải thắt chặt hầu bao, tính toán kỹ từng bữa ăn, hạn chế ăn hàng hoặc cắt giảm các chi tiêu không thiết yếu.

Đẩy mạnh bình ổn giá

Góp phần hỗ trợ sức mua, các doanh nghiệp bán lẻ lớn đồng loạt vào cuộc nhằm bình ổn giá và kích cầu tiêu dùng. Saigon Co.op triển khai đợt khuyến mãi lớn cuối năm với hàng ngàn mặt hàng thiết yếu giảm giá 5%-50%, đồng thời mở rộng mạng lưới bán lẻ phục vụ người dân tốt hơn. Mới đây, đơn vị khai trương Co.opmart Thống Nhất tại Bcons City Mall (phường Đông Hòa, TPHCM), tích hợp khu tự chọn, ẩm thực và công nghệ số, hướng đến phục vụ cư dân đô thị hiện đại, mở rộng độ phủ tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Đông TPHCM.

Người tiêu dùng chọn mua rau quả các loại tại MM Mega Market Hiệp Phú, TPHCM. Ảnh: GIA HÂN

Cùng thời điểm, hệ thống MM Mega Market Việt Nam triển khai chương trình “Giá tốt mỗi ngày” dành cho hơn 2.000 mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là rau củ, thịt cá, gia vị và thực phẩm khô với mức giảm 10%-35% tùy loại nhằm chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng và hộ kinh doanh nhỏ. Hệ thống GO! cũng thực hiện đợt “Mua nhiều lời nhiều”, giảm giá đến 50% cho nhóm hàng gia dụng, thực phẩm chế biến, nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập, đồng thời tăng lượng rau củ, thịt tươi nhập về từ các vùng trồng ổn định ở Lâm Đồng, Tây Ninh… để bình ổn nguồn cung. Song song đó, các hệ thống bán lẻ như Satra, Aeon Mall cũng triển khai chương trình mua sắm giá tốt, giảm giá 10%-40%...

Từ nay đến cuối năm, Sở Công thương phối hợp Sở Du lịch TPHCM và các hiệp hội ngành hàng tổ chức hàng loạt hoạt động xúc tiến thương mại - du lịch nhằm kích cầu tiêu dùng và quảng bá sản phẩm đặc trưng của thành phố như Tuần lễ Kết nối cung cầu tại khu vực phường Vũng Tàu, Lễ hội Yến sào tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lễ hội Ẩm thực, Ngày hội Sợi gạo, Tuần lễ Du lịch TPHCM...

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho hay, từ nay đến cuối năm ngành công thương tiếp tục triển khai các chương trình bình ổn và khuyến mại tập trung, huy động khoảng 10.000 doanh nghiệp tham gia. Đây là giải pháp quan trọng để kiểm soát lạm phát, bảo vệ sức mua của người dân, đồng thời tạo lực đẩy tích cực cho kinh tế thành phố dịp cuối năm.

THI HỒNG - QUANG VŨ