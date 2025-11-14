Đề xuất dừng chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp TDTT Rạch Chiếc

Sau khi rà soát cơ sở pháp lý mới, TPHCM đề nghị dừng chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp TDTT Quốc Gia Rạch Chiếc. Việc này cũng nhằm tháo gỡ vướng mắc để có thể lựa chọn nhà đầu tư cho toàn bộ khu liên hợp thể thao.

UBND TPHCM vừa có tờ trình HĐND TPHCM tại kỳ họp thứ 5, sáng 14-11 về việc dừng chủ trương đầu tư đối với dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu Liên hợp Thể dục thể thao (TDTT) Quốc gia Rạch Chiếc. Đây là dự án đã được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2018 theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, nhưng đến nay mới dừng lại ở phần chuẩn bị đầu tư và không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về cơ chế triển khai.

Phối cảnh Khu Liên hợp TDTT Quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh minh họa

Theo tờ trình, dự án được phê duyệt từ năm 2018 với chủ trương tách riêng phần giải phóng mặt bằng để triển khai trước. Tuy nhiên, Luật Đầu tư công năm 2019 quy định dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phải gắn với dự án xây lắp và chỉ được tách riêng khi phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án quan trọng Quốc gia hoặc dự án nhóm A.

Trong khi đó, phần xây lắp của Khu Liên hợp TDTT Quốc gia Rạch Chiếc được định hướng thực hiện bằng hình thức kêu gọi đầu tư các dự án thành phần (các công trình thể thao, văn hóa, thương mại, dịch vụ) theo hình thức PPP hoặc lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, không sử dụng vốn đầu tư công. Điều này khiến dự án giải phóng mặt bằng độc lập không còn phù hợp để tiếp tục triển khai theo cơ chế hiện hành.

UBND Thành phố cũng cho biết chi phí chuẩn bị đầu tư cho dự án đến nay mới chỉ chi 1,375 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ công tác khảo sát và đo vẽ bản đồ. Nếu tiếp tục dự án theo chủ trương đã ban hành, thành phố sẽ phải điều chỉnh chủ trương đầu tư và cập nhật lại tổng mức đầu tư mới, do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay đã thay đổi đáng kể so với thời điểm năm 2018. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này cũng không thể thực hiện theo Luật Đầu tư công vì dự án bồi thường giải phóng mặt bằng không được phép triển khai độc lập như cơ chế trước đây.

Một yếu tố quan trọng khác là hiện nay đã có nhiều nhà đầu tư bày tỏ quan tâm thực hiện toàn bộ Khu Liên hợp TDTT Quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức PPP. Theo điểm c khoản 1 Điều 14 của Luật PPP, điều kiện để giao nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án là dự án đó “không trùng lặp với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư”.

Do chủ trương bồi thường giải phóng mặt bằng tại Rạch Chiếc vẫn còn hiệu lực theo Nghị quyết 03/NQ-HĐND, điều này gây cản trở cho việc thu hút đầu tư tư nhân theo phương thức PPP. Do đó, UBND TPHCM đề nghị HĐND TPHCM dừng chủ trương đầu tư để có cơ sở pháp lý tiến tới kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu Liên hợp TDTT Quốc gia Rạch Chiếc theo đúng quy định về đầu tư PPP.

