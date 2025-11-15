TPHCM cần nhiều giải pháp chuyển đổi xanh

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Tham vấn ý kiến về dự thảo Đề án chuyển đổi xanh cho TPHCM mới”. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho biết, viện được thành phố giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Trường Đại học VinUni triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi xanh cho TPHCM. Trong quá trình thực hiện, viện kết nối với các đơn vị cung cấp dữ liệu, tổ chức lấy ý kiến từ các chuyên gia để tham mưu, trình đề án lên UBND TPHCM. Sau đó, UBND TPHCM sẽ có xem xét triển khai đề án chuyển đổi xanh.

“Chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe ý kiến góp ý từ các sở, ngành, chuyên gia để đề án thực hiện sát với thực tiễn. Những góp ý không chỉ đề cập giải pháp mà còn có thể đưa ra chương trình hành động, kế hoạch. Để khi triển khai xuống sẽ có một hệ thống bài bản, đảm bảo tính khả thi của đề án”, ông Phạm Bình An chia sẻ.

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Theo PGS-TS Phan Thị Thục Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni, TPHCM sẽ tiếp tục giữ vai trò chiến lược như là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp, cảng biển, khoa học và đổi mới sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Thành công của chuyển đổi xanh sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy các địa phương khác cùng chuyển đổi, góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

“Việc xây dựng Đề án chuyển đổi xanh TPHCM mở rộng là rất cần thiết và cấp bách để tạo lập một khung chiến lược thống nhất, liên kết giữa các địa phương. Từ đó tạo ra một cơ chế điều phối đồng bộ giữa các ngành, các địa phương trong vùng đô thị mở rộng; xây dựng bộ tiêu chí đô thị xanh thống nhất, đưa ra giải pháp phát triển hạ tầng số dùng chung, năng lượng tái tạo, giao thông xanh, và kinh tế tuần hoàn; tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên và quản lý môi trường; làm cơ sở pháp lý và khoa học quan trọng để triển khai các chương trình hành động cụ thể, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của Việt Nam”, PGS-TS Phan Thị Thục Anh nêu.

Các chuyên gia góp ý tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Góp ý tại hội thảo, ThS Nguyễn Hồng Sơn, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết, TPHCM phải chịu tác động của biến đổi khí hậu. Có thể thấy, hiện tốc độ lún ở TPHCM khoảng 2-5cm mỗi năm, triều cường ngày càng tăng cao… Do đó, đề án cần tính đến các yếu tố trên, bởi khi thực hiện các giải pháp cần có chi phí không nhỏ.

Cũng tại hội thảo, đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) cho biết, dự thảo đề án đã đưa ra chỉ tiêu giảm thất thoát nước sạch trên địa bàn TPHCM dưới 10%. Tuy nhiên, hiện nay tổng công ty đang duy trì ở mức 12%.

THANH HIỀN