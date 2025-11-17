TPHCM: Hoàn thành cấp giấy phép khai thác cho 100% tàu cá đủ điều kiện

Ngày 17-11, Sở NN-MT TPHCM cho biết, TP đã hoàn thành cấp giấy phép khai thác cho 4.267/4.267 (đạt 100%) tàu cá đủ điều kiện.

Tàu cá của ngư dân TPHCM đánh bắt xa bờ vươn khơi

Đối với 236 tàu không đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác, TPHCM đã chỉ đạo xóa đăng ký đối với tàu cá mất tích, tàu mục nát; riêng tàu đậu bờ thì khóa chặt không cho đi biển khai thác.

Về giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, tiếp tục tổ chức trực giám sát hành trình tàu cá 24/7 để kịp thời phát hiện tàu cá mất kết nối giám sát hành trình, tàu hoạt động gần ranh giới hoặc tàu vượt ranh giới được phép khai thác trên biển để kịp thời hỗ trợ chủ tàu/thuyền trường khôi phục mất kết nối, đưa tàu quay trở lại vùng biển Việt Nam.

Đối với tàu cá mất kết nối hành trình mà chủ tàu hoặc thuyền trưởng không báo cáo vị trí về trạm giám sát tàu cá theo quy định thì đưa vào danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để các lực lượng tập trung giám sát, xử lý khi tàu cá vào bờ.

100% tàu cá đủ điều kiện đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản

Trong tuần, qua trực giám sát hành trình tàu cá, không có tàu cá vượt ranh giới được phép khai thác trên biển, phát hiện 2 tàu cá có dấu hiệu mất kết nối giám sát hành trình tàu cá. Đã xác minh xong 2 tàu không vi phạm mất kết nối hành trình tàu cá (báo cáo vị trí về trạm bờ theo quy định).

Trong thời gian vừa qua, TPHCM tăng cường tuyên truyền dưới mọi hình thức, thường xuyên duy trì các mô hình “ăn sáng cùng ngư dân”, “cà phê sáng cùng ngư dân” để chính quyền địa phương trực tiếp nói chuyện với ngư dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của ngư dân đồng thời tuyên truyền vận động bà con chấp hành pháp luật về IUU, không sang các vùng biển nước ngoài đánh bắt bất hợp pháp. Từ đầu năm đến nay, không có tàu cá và ngư dân TPHCM vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

THÀNH HUY