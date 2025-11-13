Khai mạc Tuần lễ Xúc tiến ngành Công nghiệp thực phẩm năm 2025 tại TPHCM

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển một trong bốn ngành công nghiệp chủ lực của thành phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM nhấn mạnh, ngành chế biến lương thực, thực phẩm không chỉ duy trì vị trí dẫn dắt trong cơ cấu công nghiệp mà còn là lĩnh vực có khả năng mở rộng thị trường nhanh, gắn với nhu cầu tiêu dùng bền vững của hơn 10 triệu dân TPHCM và khu vực phía Nam. Bên cạnh truyền thống sản xuất mạnh, ngành còn sở hữu lợi thế về hệ thống phân phối rộng, khả năng đổi mới công nghệ và sự chủ động của doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng – an toàn thực phẩm.

Nhiều nhóm ngành chủ lực như lương thực, thực phẩm chế biến, đồ uống, nước giải khát, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP được trưng bày tại chương trình

Tuần lễ Xúc tiến ngành Công nghiệp thực phẩm năm nay được tổ chức trong bối cảnh địa giới hành chính TPHCM mở rộng, dư địa phát triển hạ tầng sản xuất, thương mại lớn hơn, tạo điều kiện để ngành thực phẩm mở rộng quy mô và xây dựng các thương hiệu mạnh. Hoạt động kỳ vọng giúp doanh nghiệp tận dụng dòng chảy tăng trưởng mới, từng bước thay thế hàng nhập khẩu bằng sản phẩm Việt có giá trị cao.

Sự kiện thu hút 68 doanh nghiệp với 109 gian hàng, quy tụ nhiều nhóm ngành chủ lực như lương thực, thực phẩm chế biến, đồ uống, nước giải khát, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP.

Nhiều thương hiệu lớn của TPHCM tham gia, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong hệ sinh thái ngành như SATRA, Acecook Việt Nam, SAPUWA, I-on Life, VIETCOCO, Nam Sài Gòn, Xuân Nguyên… cùng hàng trăm sản phẩm mới phản ánh sức sáng tạo của ngành thực phẩm Thành phố.

Bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây cho biết, doanh nghiệp đã mang đến hơn 120 sản phẩm thực phẩm chế biến, nhiều mặt hàng đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Các doanh nghiệp đang cung cấp trải nghiệm sản phẩm cho khách tham quan

Không chỉ vậy, trong khuôn khổ Tuần lễ, nhiều hoạt động trải nghiệm, kết nối thương mại được tổ chức như không gian nước mắm, gia vị đặc trưng vùng miền, khu ẩm thực tương tác với người tiêu dùng, khu trưng bày sản phẩm OCOP, cùng các buổi giới thiệu sản phẩm mới, thử nếm và kết nối giao thương giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối SATRA. Chuỗi tọa đàm về văn hóa ẩm thực và định hướng phát triển bền vững cũng sẽ diễn ra liên tục trong tuần lễ.

Lãnh đạo Sở Công thương TPHCM cho biết chương trình được tổ chức với định hướng rõ ràng: không chỉ là triển lãm ngành mà là hoạt động xúc tiến toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận thị trường, quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao và thúc đẩy liên kết sản xuất – phân phối – tiêu dùng. Đồng thời, sự kiện góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu Việt, khơi dậy sức cạnh tranh của ngành thực phẩm trước nhu cầu tiêu dùng ngày càng tinh tế.

Tuần lễ Xúc tiến ngành Công nghiệp thực phẩm năm 2025 kéo dài đến ngày 18-11, kỳ vọng tạo nên không gian giao thương sôi động, đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với công chúng và mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

MINH XUÂN