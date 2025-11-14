Thị trường tiền số lao dốc

Trang Decrypt đưa tin, nhóm cổ phiếu nhà đầu tư Bitcoin và các doanh nghiệp liên quan đến tiền số đồng loạt giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 13-11, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử và các tài sản rủi ro tiếp tục chịu áp lực từ những bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài nhiều tuần qua.

Minh họa tiền số Bitcoin. Ảnh: DECRYPT

Các công ty khai thác tiền số như Bitdeer Technologies Group và Bitfarms giảm lần lượt hơn 20% và 17%, trong khi Cipher Mining mất 13%. MARA Holdings, đơn vị nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất trong nhóm “thợ đào”, cũng giảm hơn 10%.

Đợt bán tháo diễn ra song song với việc giá Bitcoin rơi xuống dưới 99.000 USD lần đầu tiên kể từ đầu tháng 5. Đồng tiền số lớn nhất thế giới giảm 3% trong 24 giờ qua, hiện giao dịch quanh mức 99.371 USD, thấp hơn gần 22% so với mức đỉnh lập hơn một tháng trước.

Ethereum và Solana, tiền số xếp hạng giá trị thứ hai và thứ sáu, cũng giảm khoảng 7%, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 4–5 tháng qua. Cổ phiếu Galaxy Digital mất hơn 12%, Robinhood giảm 9% và Coinbase giảm 7%.

Trong khi đó, các quỹ nắm giữ tài sản số cũng chịu áp lực mạnh: BitMine Immersion, quỹ nắm giữ Ethereum lớn nhất, giảm gần 10%, còn Bitcoin Strategy giảm hơn 6%.

HUY QUỐC