Một người dân đặc khu Phú Quý đề xuất đầu tư tàu y tế, cứu nạn

Chứng kiến nhiều trường hợp người dân đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) phải thuê trực thăng với chi phí hàng trăm triệu đồng để vào đất liền cấp cứu, một người dân trên đảo đã đề xuất đầu tư tàu y tế, cứu nạn nhằm cứu người trong trường hợp khẩn cấp.

UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của công dân về việc xin chủ trương đầu tư tàu vận chuyển hành khách kết hợp cấp cứu y tế, cứu nạn cứu hộ trên biển.

Theo UBND đặc khu Phú Quý, qua xem xét đơn kiến nghị của công dân, đây là dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện điều kiện đi lại cho người dân và du khách, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu.

Trước đó, từ thực tiễn địa phương, ông Trần Quốc Phong (ngụ thôn Quý Hải, đặc khu Phú Quý) đã đề xuất đầu tư một tàu hiện đại, tổng kinh phí dự kiến khoảng 70–80 tỷ đồng, nhằm phục vụ đa mục tiêu: vận chuyển hành khách, cấp cứu y tế và cứu nạn cứu hộ trên biển.

Theo ông Phong, hiện nay việc đi lại giữa đảo Phú Quý và đất liền hoàn toàn phụ thuộc vào đường biển, trong khi các tàu khách chủ yếu phục vụ du lịch, chỉ hoạt động trong điều kiện sóng gió trung bình. Vào mùa gió Đông Bắc, biển động mạnh, sóng cao 4–5m, gió cấp 7–8, nhiều thời điểm tuyến vận tải bị gián đoạn từ 5–7 ngày, khiến đảo rơi vào tình trạng gần như bị cô lập.

Trong khi đó, hiện nay, Phú Quý chưa có đường hàng không, trong khi năng lực y tế tại chỗ còn hạn chế, nhiều ca bệnh nặng buộc phải chuyển vào đất liền. Đáng chú ý, đã có trường hợp bệnh nhân nguy kịch phải thuê trực thăng để cấp cứu với chi phí lên tới 300–350 triệu đồng/chuyến, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân trên đảo.

Trước thực trạng này, việc đầu tư một tàu chuyên dụng có khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp, phục vụ kịp thời công tác cấp cứu, cứu nạn được xem là giải pháp cấp thiết. Ngoài việc bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, phương tiện này sẽ góp phần hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố trên biển và tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương.

Theo phương án đề xuất, sau khi đi vào hoạt động, tàu sẽ ưu tiên phục vụ các trường hợp cấp cứu, cứu nạn; đồng thời có chính sách hỗ trợ miễn, giảm chi phí cho người già, người yếu thế và các đối tượng khó khăn.

Địa phương đề nghị nhà đầu tư chuyển đổi mô hình sang doanh nghiệp, lập dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét và chủ động tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để triển khai.

TIẾN THẮNG