Thượng tướng Lê Quang Minh kiểm tra, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Sáng 30-6, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Tham gia cùng đoàn có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM.

Tại công viên Lê Thị Riêng, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: HỮU TÂN

Thượng tướng Lê Quang Minh dâng hương tưởng niệm. Ảnh: HỮU TÂN

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Thành phố, quá trình khảo sát tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn. Các lực lượng đã huy động nhân lực, phương tiện kỹ thuật, tổ chức khoanh vùng các vị trí nghi có nơi chôn cất liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: HỮU TÂN

Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, khối lượng công việc lớn và địa hình đã có nhiều thay đổi sau nhiều năm, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì tinh thần trách nhiệm cao, tập trung cao độ cho nhiệm vụ, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ thông tin, dấu vết nào có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm.

Qua kiểm tra thực tế, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ; đánh giá cao sự chủ động của Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 TPHCM trong công tác phối hợp, tổ chức triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Lê Quang Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng. Ảnh: HỮU TÂN

Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan; tiếp tục rà soát kỹ các nguồn thông tin, nhân chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ để xác định chính xác khu vực tìm kiếm.

Thượng tướng Lê Quang Minh trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: HỮU TÂN

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: HỮU TÂN

Trong quá trình triển khai, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn, đồng thời kiên trì, thận trọng trong từng bước thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, Thượng tướng Lê Quang Minh cùng thủ trưởng Quân khu 7, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố đã thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.

THU HOÀI