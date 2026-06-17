Lãnh đạo TPHCM khảo sát tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 17-6, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, đến khảo sát tiến độ và động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí có hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khảo sát tiến độ và động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí có hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM)

Tham gia đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TPHCM; đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Các lực lượng báo cáo tiến độ khảo sát, thăm dò tại 3 khu vực trong Công viên Lê Thị Riêng, nơi được xác định có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất tập thể chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Hiện cán bộ, chiến sĩ công binh thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM và Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) phối hợp nhóm chuyên gia Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) đang triển khai công tác khảo sát thực địa. Các lực lượng tiến hành rà quét bom mìn, kiểm tra an toàn, đối chiếu tọa độ, thu thập dữ liệu tại những khu vực nghi có rãnh mộ tập thể.

Công tác thăm dò được thực hiện từ ngày 15 đến 18-6, trên tổng diện tích khoảng 2.500m². Các đơn vị chuyên môn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp, trong đó có radar xuyên đất và ảnh điện, nhằm phát hiện các dị thường dưới lòng đất, làm cơ sở khoa học cho các bước tiếp theo.

Trước đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) phối hợp UBND TPHCM tổ chức Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Tại hội thảo, các nguồn tư liệu, hình ảnh, bản đồ, không ảnh và lời kể nhân chứng đã được phân tích, đối chiếu, qua đó từng bước làm rõ khu vực có mộ tập thể liệt sĩ.

Việc khảo sát, tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là bước tiếp theo trong quá trình xác minh, nhằm chuẩn bị cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn cho công tác khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

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THU HOÀI