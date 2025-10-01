Pháp luật

Thuyết phục kịp thời nam thanh niên có ý định nhảy cầu

Nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử đã được lực lượng công an cùng người dân khống chế, can ngăn kịp thời.

Ngày 1-10, Công an phường Tân Phước (TPHCM) cho biết, trực ban Công an phường Tân Phước nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên có biểu hiện muốn tự tử tại cầu Mỏ Nhát (khu phố Tân Lộc, phường Tân Phước, TPHCM) nên nhanh chóng cử cán bộ đến hiện trường.

Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên đang đứng ngoài lan can cầu. Bằng các biện pháp vận động, thuyết phục, cán bộ Công an phường Tân Phước cùng người dân đã khống chế ngăn không để người này nhảy cầu.

Nam thanh niên được đưa về trụ sở Công an phường Tân Phước (TPHCM) để làm việc.

Tại cơ quan công an, người này cho biết, do buồn chuyện gia đình nên nảy sinh ý định tự tử. Công an phường Tân Phước tiếp tục xác minh, động viên và phối hợp với gia đình để quản lý, hỗ trợ nam thanh niên.

Qua vụ việc trên, Công an phường Tân Phước cảm ơn người dân đã kịp thời thông tin và hỗ trợ lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

VĂN ANH

