Tích điểm đổi voucher – lợi ích bền lâu sau mùa sale

Hết mùa cao điểm, ưu đãi không nên “đứt gãy”. Mô hình tích lũy điểm – đổi voucher giúp người mua duy trì lợi ích và doanh nghiệp giữ nhịp gắn kết với khách hàng.

SATRA áp dụng chương trình “Tích lũy điểm đổi voucher” đến 20-10-2025: mỗi giao dịch đều cộng điểm, khách dùng điểm đổi voucher cho lần mua tiếp theo. Cách làm này chuyển ưu đãi từ ngắn hạn sang chu kỳ dài hơn, khuyến khích mua sắm có kế hoạch và quay lại thường xuyên.

Đại diện hệ thống cho biết, đây là bước đi theo hướng chăm sóc khách hàng hiện đại: không chỉ giảm trực tiếp trên hóa đơn, mà còn tạo “của để dành” qua điểm thưởng, giúp tiết kiệm tích lũy cho gia đình.

Với bán lẻ, điểm thưởng giúp đo lường hành vi mua sắm, cá nhân hóa khuyến nghị, đồng thời giảm chi phí thu hút khách mới nhờ giữ chân khách cũ bằng lợi ích thiết thực.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG