Hải đoàn Biên phòng 18 quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba

Sáng 5-9, Hải đoàn Biên phòng 18 đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”.

Hải đoàn Biên phòng 18 phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba

Dự và chủ trì lễ phát động có Thượng tá Hồ Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 18.

Tại buổi lễ phát động, Hải đoàn Biên phòng 18 đã ôn lại truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba. Trong suốt 65 năm qua, Việt Nam và Cuba luôn kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và nghĩa tình sâu sắc giữa hai dân tộc anh em trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế và thiên tai.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Hồ Văn Sỹ nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, biểu tượng cho tình đoàn kết giữa hai dân tộc cùng chung lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Việc ủng hộ nhân dân Cuba lúc này không chỉ là hành động nhân đạo mà còn là trách nhiệm chính trị, đạo lý và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 18.

VŨ HÙNG

