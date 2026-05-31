TPHCM: Hơn 151.000 thí sinh làm thủ tục dự thi lớp 10 công lập

Sáng 31-5, hơn 151.000 học sinh lớp 9 vừa hoàn thành chương trình cấp THCS trên địa bàn TPHCM đã bước vào buổi làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Tại điểm thi Trường THCS Đống Đa (phường Thạnh Mỹ Tây), từ 8 giờ 30 phút thí sinh đã có mặt rất đông tại cổng trường.

Thầy Vũ Văn Quyết, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1, Trường THCS Thanh Đa (phường Bình Quới), cho biết, tất cả giáo viên chủ nhiệm lớp 9 đã có mặt tại cổng điểm thi từ 8 giờ sáng để chờ điểm danh học sinh.

"Dù hôm nay các em chỉ đến điểm thi làm thủ tục dự thi nhưng thầy cô luôn theo sát, đảm bảo không học sinh nào gặp trục trặc về giấy tờ hoặc quên lịch thi. Trong hai ngày diễn ra kỳ thi, chúng tôi sẽ có mặt ở cổng trường để kịp thời hỗ trợ học sinh của mình khi cần thiết", thầy Vũ Văn Quyết bày tỏ.

Thầy Vũ Văn Quyết, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1, Trường THCS Thanh Đa (phường Bình Quới) điểm danh học sinh của mình tại cổng điểm thi THCS Đống Đa.

Là một trong những thí sinh có mặt tại điểm thi từ rất sớm, Đỗ Lệnh Tấn Hưng, học sinh lớp 9A5, Trường THCS Đống Đa, chia sẻ, em sợ mưa hoặc cổng trường đông nên rời nhà từ 8 giờ sáng. Thí sinh này có tâm lý khá thoải mái vì được thi ngay tại trường em vừa học cấp THCS, tuy nhiên em cẩn thận kiểm tra giấy tờ nhiều lần trước khi đến làm thủ tục dự thi để không xảy ra trục trặc không cần thiết.

Với Phạm Đăng Vĩnh Khang, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Thanh Đa, em có chút lo lắng nhưng không quá áp lực. Trước khi tham dự kỳ thi, Vĩnh Khang cho biết các thầy cô ở trường lưu ý các em ăn uống đầy đủ trước mỗi buổi thi vì "có thực mới vực được đạo". Đối với môn Ngữ văn, thí sinh này hi vọng ra các chủ đề nghị luận gần gũi với lứa tuổi các em như tuổi trẻ đóng góp xây dựng đất nước, sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như Chat GPT, Gemini...

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi trước Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh, phường Cầu Ông Lãnh.

Riêng Phạm Nguyễn Hoàng Ân, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Bình Quới Tây (phường Bình Quới), việc các thầy cô chủ nhiệm lớp 9 có mặt trước cổng điểm thi điểm danh học sinh và dặn dò giấy tờ cần thiết giúp em cảm thấy khá yên tâm và tự tin.

"Môn Ngữ văn em mong đề thi ra chủ đề "Đất nước vươn mình". Môn Toán em có chút lo lắng ở các bài toán thực tế và câu hỏi nâng cao ở phần hình học. Kỳ thi này em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Võ Thị Sáu nên sẽ nỗ lực tối đa để có kết quả thi tốt nhất", thí sinh Hoàng Ân cho hay.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng điểm thi THCS Đống Đa, thông tin, điểm thi có 38 phòng thi, 1 phòng thi dự phòng với tổng cộng 909 thí sinh tham dự kỳ thi. Điểm thi đã bố trí một khu vực để đồ cho thí sinh cách khu vực phòng thi 30 mét.

"Sáng mai, thí sinh có mặt ở phòng thi lúc 7 giờ sáng và 13 giờ vào buổi chiều. Thí sinh nên có mặt trước 30 phút, tức 6 giờ 30 phút sáng và 12 giờ 30 phút chiều để đề phòng trời mưa hoặc có tình huống đột xuất. Các em lưu ý chỉ mang vật dụng cần thiết khi vào phòng thi, tuyệt đối không mang điện thoại di động. Nếu cần mang vật dụng khác như áo khoác, dù, thí sinh phải gửi ở khu vực giữ đồ", Phó Trưởng điểm thi THCS Đống Đa lưu ý.

Trong ngày đầu tiên làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi đã kiểm tra giấy tờ dự thi, sinh hoạt quy chế thi, dặn dò thí sinh những vật dụng được phép mang vào phòng thi và không được phép mang vào phòng thi, lưu ý về màu mực sử dụng cũng như một số quy định về đánh dấu trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Sáng mai (1-6), thí sinh tham dự môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút.

Giám thị hướng dẫn thí sinh rà soát thông tin cá nhân, hoàn tất thủ tục dự thi trước Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh, phường Cầu Ông Lãnh.

Năm học 2026-2027, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6-2026. Thí sinh dự thi 3 bài thi bắt buộc gồm: Ngữ văn (120 phút), Toán (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Riêng thí sinh thi môn chuyên/tích hợp thực hiện thêm bài thi môn chuyên/tích hợp vào chiều 2-6. Kỳ thi được tổ chức tại 242 điểm thi gồm 226 điểm thi lớp 10 thường và 16 điểm thi lớp 10 chuyên/tích hợp. Để phục vụ cho kỳ thi, thành phố đã huy động hơn 17.700 giáo viên, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.

