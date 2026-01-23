Tiểu sử đồng chí Đỗ Văn Chiến

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● 1980 – 1986:

Sinh viên trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái.

● 10-1986 – 3-1988:

Cán bộ tổng hợp, phòng Hành chính tổng hợp, trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái.

● 4-1988 – 10-1988:

Phó phòng Hành chính tổng hợp, trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái.

● 11-1988 – 9-1989:

Cán bộ, Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

● 10-1989 – 5-1991:

Trưởng phòng Quản lý sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam.

● 6-1991 – 8-1993:

Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam.

● 9-1993 – 12-1994:

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

● 1-1995 – 1-1996:

Phó Trưởng Ban Tài chính-Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang.

● 2-1996 – 3-1998:

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

● 4-1998 – 5-1998:

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

● 6-1998 – 11-1999:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

● 12-1999 – 8-2001:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

● 9-2001 – 4-2006:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

● 5-2006 – 1-2007:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

● 2-2007 – 4-2009:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang.

● 5-2009 – 1-2011:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

● 2-2011 – 6-2011:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

● 6-2011 – 8-2011:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (chờ Bộ Chính trị phân công công tác theo văn bản số 888/CVVPTW ngày 10-6-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng); Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

● 8-2011 – 2-2015:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

● 2-2015 – 4-2016:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

● 4-2016 – 1-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

● 1-2021 – 3-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng và Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

● 31-3-2021:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

● 12-4-2021 – 10-2024:

Tại Hội nghị lần thứ tư, khóa IX, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử đồng chí tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

● 7-2021:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● 16-5-2024:

Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị.

● 17-10-2024:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X, đồng chí tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

● 3-2-2025:

Được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

● 6-2025:

Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

● 7-2025:

Được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

● 4-11-2025:

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

● 10-11-2025:

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

SGGPO